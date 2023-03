“Muchos días seguidos” con calor agobiante en el país: explican a qué se debe

Sociedad Renovaron alerta amarilla por temperaturas altas para Entre Ríos

Durante esta jornada se prevé tiempo más inestable sobre el centro y norte del país, con nubosidad en aumento y la probabilidad de algunos chaparrones. En el caso de Entre Ríos podrían producirse en algunas zonas durante la tarde o noche, aunque la probabilidad es baja.Hasta el fin de semana se esperan temperaturas mínimas entre los 22 y 25 grados y máximas que se ubicarán entre los 33 y 38 grados en la región, pronosticó el organismo meteorológico.Esto se debe a que", indicó Cindy Fernández, meteoróloga del SMN."Las temperaturas están en el pico y se mantendrán hasta el fin de semana de manera pareja", agregó la especialista y estimó que "podríamos tener en varias provincias una".Para que se determine una ola de calor deben registrarse al menos tres días consecutivos con temperaturas máximas y mínimas superiores a los valores umbrales de cada localidad."Esta es la primera vez que hay tantas olas de calor. Cuando mirás los datos para atrás no suele haber más de 4 o 5 olas de calor por verano. Y este año ya duplicamos la cantidad", remarcó Fernández.Sobre las posibles causas de esta recurrencia histórica, indicó que "está demostrado que"."Es esperable que a medida que el cambio climático se intensifique, verano a verano tengamos más cantidad de olas de calor", detalló.Si bien es necesario realizar estudios de atribución para confirmar el papel del cambio climático en el desarrollo de cada evento de ola de calor en particular, la especialista indicó que la influencia es "muy posible, son dos cosas que van de la mano".Además, señaló que los resultados de los estudios de la primera ola de calor del verano que transcurrió entre noviembre y diciembre revelaron que el cambio climático hizo que el calor extremo sea 60 veces más probable.Respecto al nuevo período de calor agobiante que está afectando al país, Fernández aseguró que "llama la atención que. En general, las máximas estarán en torno a los 36, 37 grados y no van a ser muy intensas, en el sentido de que no se esperan marcas de 40 grados".Sobre este punto, advirtió que igualmente serán ". Van a ser marcas muy altas considerando que ya mañana estamos en marzo; es calor intenso para esta época".