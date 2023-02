Se registran seis fallecidos cada 10 días por siniestros viales en Entre Ríos

El receso estival dejó un saldo alarmante de siniestros viales ocurridos en la provincia: según datos aportados por el Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos, hasta el jueves pasado se habían registrado 86 accidentes en el territorio provincial, con 33 víctimas fatales durante los primeros 54 días de este año.



Las cifras son datos preliminares, en base a los accidentes registrados en el sistema del organismo, por lo que pueden llegar a incrementarse. No obstante, brindan un panorama preocupante de un flagelo que sigue afectando a numerosas familias que pierden a un ser querido o a varios tras un despiste, una colisión, un vuelco u otro incidente en el que están involucrados uno o más vehículos en las rutas o en los ámbitos urbanos.



Con estos números se puede apreciar que se registraron hasta ahora, en promedio, seis fallecidos cada 10 días, superando ampliamente hasta ahora el promedio del 2022, cuando según el informe preliminar de la Agencia Nacional de Seguridad Vial publicado en el sitio miargentina.gob.ar, hubo 128 víctimas fatales en el lugar de los 103 accidentes que hubo en la provincia el año pasado. Es decir que fueron alrededor de 3,5 personas fallecidas cada 10 días, datos que ubicaron a Entre Ríos en el 12° lugar a nivel país en cantidad de accidentes de tránsito fatales.



Más allá de que en esta etapa del año las vacaciones de verano suelen generar un mayor flujo vehicular y el riesgo se incrementa, analizar la delicada situación del tránsito es imperioso para poder prevenir este tipo de tragedias, que enlutan a familias y comunidades.



En este marco, el comisario inspector Ricardo Galliussi, a cargo de la División Accidentología Vial de la Policía de Entre Ríos (PER), quien es licenciado en Accidentología Vial y docente de dicha carrera en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), reflexionó: “Hay imprudencia, falta de respeto y ausencia de empatía en la conducción, porque todos queremos priorizar nuestros derechos, nuestras acciones para llegar rápido a algún lado. El conjunto de todo eso, sumado a la falta de control y sanción, hace que se susciten los siniestros viales”.



Respetar las normas de tránsito y los límites de velocidad es clave para prevenir incidentes viales, pero es habitual no cumplirlos por parte de conductores que en otros países o localidades sí acatan las reglas, y sobre este punto, Galliussi observó: “Las mismas personas que hicieron un viaje a Brasil respetaban allá los límites de velocidad. En el vecino país hay fiscalización electrónica cada 300 metros y donde marca que se debe conducir a no más de 50 kilómetros por hora (km/h) y pasaban a esa velocidad, cuando en Argentina a veces no lo hacen”.



Si bien existen operativos de control en diversas áreas de la provincia, muchas veces son insuficientes. “No es que no existan controles, pero habitualmente no se están haciendo en los lugares en que se necesitarían dentro de una ciudad, como Paraná, donde se deben considerar la prevención en los operativos, las tareas interinstitucionales, las políticas públicas y privadas vinculadas el tránsito”.



En cuanto a las multas de tránsito, indicó que “son la consecuencia del control y se hace efectiva con el valor establecido”, pero muchas veces no son un factor disuasivo para cometer infracciones, ya que en ocasionales “mucha gente no conoce el valor de las multas de tránsito”, y subrayó que debe hacer operativos reiterados para este fin.



Por otro lado, remarcó: “Es muy complejo el tránsito y uno piensa que no le va a pasar nada por infringir las normas. Pero cuando a alguien le toca el siniestro vial donde puede estar involucrada otra persona a la que uno lesiona o le quita la vida, no se sabe qué hacer, porque el dolor es tan grande; al igual que la incertidumbre por la respuesta que uno debe dar en la fase penal, civil y comercial, la administrativa, ante el seguro y demás. En ese momento uno puede ser la víctima o el responsable del siniestro vial. Y cuando se analiza pericialmente la situación conflictiva en el tránsito sí se mide con la ley, con esa misma ley que muchos creen que nadie la cumple y por eso aceleran, estacionan en doble fila y cometen otras imprudencias”.



“Si son lesiones graves, gravísimas o hay personas fallecidas, son muchas las consecuencias”, dijo, y concluyó: “Es clave para evitar todo esto el respeto. El respeto es parte de la circulación, porque el desplazamiento en la vía pública se puede tomar como una acción social, porque es un acto social en el que hay derechos y obligaciones, y debe regirse en base a libertades y respeto por la libertad de los otros”. Infracciones más frecuentes en rutas Si bien existen una multiplicidad de infracciones de tránsito que se comenten con asiduidad, entre las más frecuentes en rutas entrerrianas se cuentan el exceso de velocidad en primer lugar, según consignó hace poco el segundo jefe de Prevención Vial, Luis Báez: según la Ley Nacional de Tránsito, en las rutas provinciales el límite de velocidad es de 110 km/h. En el caso de Autovías, como las N°14 y N°12, la velocidad máxima permitida es de 120 Km/h.



En segundo término, está el adelantamiento en doble fila amarilla.



En cuanto al monto de las multas, Báez señaló que la multa por exceso de velocidad está penada por 300 unidades fijar, cuyo valor asciende a 43.000 pesos y el pago voluntario es del 50%, es decir de 21.500 pesos. Circular sin las luces bajas encendidas se multa con 350 unidades, cuyo valor ronda los 50.000 pesos.



