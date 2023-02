Video: Messi envió especial saludo a entrerriano con enfermedad degenerativa

Sociedad Joven entrerriano con enfermedad degenerativa espera un saludo de Messi

Video: Dylan le agradeció a Messi por el saludo y dijo que sueña con conocerlo

Cumplió su sueño el joven de Gualeguaychú que padece grave enfermedad degenerativa. Dylan Nahuel Landaburo, tiene 23 años, desde hace años trata de salir adelante y pone mucha fuerza y perseverancia a sus días porque padece una enfermedad degenerativa progresiva llamada mielomeningocele.El joven es fanático de la Selección Argentina y en especial del capitán Lionel Messi, es por ello que sus familiares iniciaron una campaña solidaria, para que el crack del futbol mundial le envíe un saludo a Dylan.Afortunadamente la historia de Dylan llegó a Meesi y elsin dudarlo le envió un saludo.“Hola Dylan, espero que estés muy bien y te deseo todo lo mejor”, expresó Messi en un video que le hizo llegar al joven entrerriano.Al ver el video Dylan no podía creerlo y estaba muy emocionado, por lo que decidió responderle: “No esperaba un saludo tuyo, este año me gustó mucho como trajiste la copa del Mundo”, le dijo Dylan a Messi al enviarle saludos a su familia y expresarle su mayor deseo: poder conocerlo en persona.El joven por la presencia de una bacteria en el interior de sus huesos está internado en el Hospital San Martín de Paraná desde hace más de un mes. Sus familiares viajan y se turnan para cuidarlo, mantenerlo alegre y que disfrute cada momento de vida.Al consultarle cómo surgió la idea del pedido solidario, detalló que “un día estábamos en hospital, él estaba mal con mucha fiebre y nos pusimos a pensar que podíamos hacer para que Dylan cambie el ánimo y ahí surgió la idea del mensaje de Messi”. Además, reveló que 12 horas después de lanzar el pedido solidario le cumplieron el sueño a Dylan.“Cuando lo logramos no lo podíamos creer, nos abrazamos y llorábamos”, mencionó la madrina al tiempo que agregó que grabaron el momento en que el Dylan vio el video y “fue una felicidad inmensa, su sonrisa y emoción no tiene precio, generó muchísimo”Luego del mensaje de Messi, Dylan le respondió con un video agradeciéndole por el saludo, la copa del mundo y además le dijo que sueña con conocerlo. “Son momentos muy difíciles, siempre esperamos un milagro para Dylan y tener este saludo fue muy bueno”Al finalizar, Lucrecia le envió un mensaje a Messi: “Lio, Dylan para nosotros es un maestro, un guerrero como lo sos vos, para él conocerte sería lo mejor”.