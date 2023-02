Emotivo mensaje de la esposa del hombre cuyos restos fueron hallados en tiburón

Sociedad Pescadores hallaron adentro de un tiburón los restos de un joven desaparecido

Diego Barría estaba desaparecido desde el 18 de febrero en Chubut y en las últimas horas la historia tomó un giro dramático. Dos pescadores relataron ante la policía que encontraron sus restos en el interior de un tiburón y luego la familia confirmó que se trataba de él.En este contexto, la esposa de la víctima, Virginia Brugger, realizó un conmovedor posteo tras enterarse del macabro hallazgo. “Mi vida se fue con vos, te amo”, fueron las sentidas palabras que le dedicó en su cuenta de Facebook. Además, acompañó la publicación con una foto de ambos.Los dos pescadores que encontraron los restos de Diego Barría dentro de un tiburón se presentaron ante las autoridades y relataron lo sucedido. A su vez, los diálogos que ambos tuvieron por WhastApp se conociron en las últimas horas en Comodoro Rivadavia.“Tuve tanta mala suerte que lo encontré yo. Fui a pescar y se me da por abrir la panza del tiburón y encontré un antebrazo con un tatuaje”, señaló uno de ellos en la grabación que dio a conocer Diario Jornada.A su vez, sostuvo: “A ese lo pescamos a las ocho y media, a las nueve alzamos todas las cosas y fuimos a Caleta. Le comentamos lo sucedido, le entregamos la bolsita con los restos humanos. Después me pasaron una foto con el antebrazo con una rosa que decía ‘Josefina’, se la mostré al de Prefectura y me dijo que sí, que era él”.Según la versión de los efectivos, encontraron en las vísceras del tiburón la presencia de “dermis, grasa y carne humana”. Al mismo tiempo, vieron “un tatuaje color rosa, verde y rojo con una inscripción ilegible” que los familiares reconocieron de inmediato.En las horas de la noche del día de la desaparición hubo una marejada que pudo llevarse el cuerpo del joven para adentro. “Manejamos dos hipótesis: una que haya salido herido según compartimos con la policía y la otra que tiene más peso, es que, por el impacto según el estado del cuatriciclo y el casco, es que haya quedado inconsciente en la costa y que esa pleamar grande, lo haya metido hacia adentro”, indicó el fin de semana José Mazzei, subsecretario de Protección Civil.