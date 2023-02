Joven entrerriano con enfermedad degenerativa espera un saludo de Messi

Esta es una misión para lograr una sonrisa más de un joven de Gualeguaychú que con tesón enfrenta un grave problema de salud.Dylan Nahuel Landaburo, tiene 23 años, y es de Gualeguaychú. Desde hace años él trata de salir adelante y le pone mucha fuerza y perseverancia a sus días porque padece una enfermedad degenerativa progresiva llamada mielomeningocele.Por la presencia de una bacteria en el interior de sus huesos está internado en el Hospital San Martín de Paraná desde hace más de un mes. Sus familiares viajan y se turnan para cuidarlo, mantenerlo alegre y que disfrute cada momento de vida.Como casi todos los gualeguaychuenses es fanático del Carnaval, de la Selección Argentina y de Boca. Sueña con recibir el saludo de algún jugador o conocerlos en persona, entre ellos, a Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina y reciente campeón del mundo en Qatar 2022.

Su abuela Fabiana Elizondo le contó a R2820 que el "sábado a la madrugada arrancamos una campaña a través de las redes sociales. Queremos llegar a los jugadores de Boca porque Dylan es hincha de los xeneises y también queremos lograr llegar a Lionel Messi".Mientras esperan el "milagro", la familia de Dylan agradeció a los "médicos y el personal de enfermería del Hospital que están haciendo todo para que se recupere. No perdemos la fé en Dios que su estado va a mejorar"."No pareamos de haceles llegar cosas que le hagan olvidar un ratito ese dolor ya que cuando se va el efecto de los calmantes sufre muchos dolores. Queremos que Dyl no deje de sonreir. El es "bostero" hasta la muerte, fanático de la Selección Argentina, pero su mayor sueño es conocer a Messi. Si fuese por nosotros le traeríamos a todos la Selección y el equipo de Boca, aunque sabemos que es imposible y por eso armamos un video que nos ayuden a viralizarlo y que Dylan reciba saludos de los jugadores", precisaron a R2820.Un mielomeningocele es una protuberancia o saco del líquido que rodea la médula espinal. Por lo general, se observa en la parte baja de la espalda y es el resultado de un defecto congénito en el cierre de la columna vertebral del bebé.Su causa no está del todo clara y parece ser causado por alguna combinación de factores genéticos y exposiciones ambientales. Si bien existen tres tipos principales de mielomeningocele, Dylan padece la que genera dificultades para caminar."Esa es su enfermedad de base, pero también ha pasado por varias operaciones para ir mejorando su calidad de vida. Durante esta internación con medicamentos muy potentes lograron los médicos contener a la bacteria que está alojada en el interior de sus huesos, pero puede viajar y alojarse en los pulmones y el corazón", advierte Fabiana.La abuela cuenta que "está con una sonda y como expulsó flema de sus pulmones le hicieron controles para saber si estamos ante una neumonía. Así son los días, con buenas y no tan buenas noticias".Sin embargo, en la familia hacen lo posible porque Dylan esté feliz. Se disfrazan de payaso, le llevan regalos, decoran la habitación y lo acompañan en todo momento. La misión es "que sonría todo el tiempo y tenga muy buen ánimo", puntualizó Fabiana Elizondo a R2820 con la voz entrecortada de la emoción mientras Dylan desayuna en su habitación del Hospital San Martín.