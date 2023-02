Los mejores memes que dejó la gala The Best: Argentina ganó las 4 nominaciones

Argentina, en un hecho histórico y con el crack rosarino Lionel Messi a la cabeza, arrasó en los premios The Best, al ganar las cuatro nominaciones que incluyeron a Lionel Scaloni, Emiliano Dibu Martínez y a la mejor hinchada en Qatar 2022, representada por el Tula. La ceremonia organizada por la FIFA en París, Francia, tuvo un acento argentino muy marcado, con reminiscencias directas a la última Copa del Mundo, donde la Argentina se consagró campeona con el triunfo por penales ante el seleccionado galo, en una de las finales más electrizantes en la historia de los mundiales.El épico triunfo en Qatar tuvo un peso fundamental para que la Argentina se quedara con los galardones de la FIFA. Messi, el gran ganador de la noche parisina, obtuvo por segunda vez el premio The Best. La vez anterior se produjo en 2019. Su fútbol, sus goles y liderazgo fueron clave para que la Argentina pusiese fin a la sequía mundialista, desde México 1986. La estrella argentina se proclamó ganador en la terna que compartió con los franceses Karim Benzema (no asistió al igual que el resto de sus compañeros del Real Madrid de España) y Kylian Mbappé.El primer ganador en la fiesta de la FIFA fue Dibu Martínez, quien compitió con el marroquí Yassine Bounou y el belga Thibaut Courtois. De esta manera, el jugador de Aston Villa de Inglaterra se convirtió en el primer argentino en ganar un premio individual al mejor arquero del año. En tanto, Scaloni obtuvo su primer gran reconocimiento personal al vencer en la terna al italiano Carlo Ancelotti y al español Josep Guardiola. La fiesta argentina en París se completó con la mención a Mejor Hinchada. Los cánticos, las banderas, el color y el aliento en Qatar se hicieron sentir en la competencia con Japón y el árabe saudí Abdullah Al Salmi, quien caminó 55 días por el desierto para estar presente en los partidos de su país. Carlos Pascual, popularmente conocido como Tula, subió para recibir el galardón con su famoso bombo en mano, el mismo que el ex presidente Juan Domingo Perón le regaló en 1971.Por supuesto, las redes sociales no estuvieron al margen de la ceremonia y las reacciones causaron furor. “Argentina el mejor país del mundo” y la alegría de los Albicelestes se vieron replicadas con los clásicos memes. A continuación, los mejores.