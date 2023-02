Camión volcó y robaron la carga de papas fritas cuando el chofer estaba atrapado

El accidente de tránsito había ocurrido pocos minutos antes. El conductor del camión que había chocado en la localidad de Guaymallén, en Mendoza, aún seguía adentro de la cabina, sin poder salir. No se sabía sobre su estado de salud. Pero a los vecinos poco les importó cuando decidieron, en un aluvión de gente, saquear toda la mercadería que transportaba y había quedado a tiro del arrebato, en la ruta.Se trataba de bolsas de papas fritas congeladas que causaron que una muchedumbre de mendocinos que se encontraban cerca de la Rotonda de la Virgen, se abalanzara sobre un camión con carga protagonizó un siniestro vial este domingo en horas del mediodía.El hecho ocurrió cerca de las 12:50, cuando -según consignaron medios locales- el conductor perdió el control del camión con el que estaba trabajando y volcó sobre la margen norte del acceso Este, por el que circulaba.

? El camión que volcó frente al Cóndor transportaba bolsas de papas fritas bastón. Mientras el chofer estaba atrapado en la cabina, muchos aprovecharon para robar las cajas #TeAmoMendoza pic.twitter.com/q4eisqgSuk — Diario Mendoza Today (@MendozaToday) February 26, 2023

El impacto generó caos en la zona. Pero no sólo por los restos del vehículo que quedaron en el asfalto o por el operativo policial -que incluyó bomberos y ambulancias- que se desplegó en los alrededores.Sino porque apenas unos minutos después del incidente y mientras el hombre se encontraba aún adentro del habitáculo atrapado y sin poder salir, desde los barrios linderos y las zonas aledañas al lugar del accidente surgió una turba que se acercó a la intersección. No para brindarle ayuda al accidentado: el objetivo fue saquear.La desesperación por las papas fritas congeladas que taparon el asfalto de la calle quedó registrado en varios videos que tuvieron triste destino de virales y que filmó gente que se encontraba allí. Algunos, cómplices del hecho. Otros, indignados por lo que sucedía.Poco tardaron las imágenes en volverse tendencia en redes sociales. En las mismas se puede ver a un tumulto de personas que se abalanzaban sobre el camión -muchos provenientes de la vereda, residentes de las casas cercanas o que pasaban por la zona- y otros conductores de autos que venían detrás del camionero, que se bajaron de sus vehículos con el mismo fin luego del impacto.Mientras se producía el saqueo, alguien alertó sobre la presencia del conductor adentro del camión impactado, que se encontraba atrapado.En consecuencia, y sin frenar el robo de su mercadería, se solicitó la intervención del personal del Cuartel Central de Bomberos y de Bomberos Voluntarios de Guaymallén para la extracción y asistencia del chofer.El rescate ocurrió varios minutos después, aunque no trascendió ni la identidad ni el estado de salud de la víctima en cuestión. Fue trasladado a un hospital cercano para brindarle atención médica, indicóAsimismo, se desplazaron al lugar agentes policiales que se encargaron tanto de ordenar el tránsito como de dispersar a la multitud que estaba amontonada robando las papas fritas.Al mismo tiempo arribó el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que colaboró con el rescate de la víctima del vuelco.En este sentido, las autoridades policiales no dieron información sobre detenidos por el hecho. No obstante, según se observan en los videos filmados, quienes se acercaron a robar los paquetes de mercadería huyeron apenas conseguían el o los suyos.