Las máximas llegarían a los 34 grados en Entre Ríos: así estará el tiempo mañana

Foto: Archivo

Se conoció cómo estará el tiempo el domingo en Entre Ríos. Tal como venía sucediendo desde esta tarde, las temperaturas llegarán a los 34 grados en algunos departamentos y se asentará el calor en toda la provincia.



En el caso de Paraná, la capital provincial, se confirmó que mañana las temperaturas oscilarían los 34 grados centígrados como máxima, mientras que las mínimas en las primeras horas se asentará en los 20º C. El cielo estará de algo a parcialmente nublado. Los vientos vendrán de la zona sur y oscilarían entre los 7 y 12 kilómetros por hora.



En Concordia no habrá mucha diferencia. La mínima también estará en los 20 grados y la máxima alcanzarían los 34º C. Los vientos llegarán desde la zona sur y alcanzarían entre los 13 y 22 kilómetros por hora. El sol estará presente durante la tarde y habrá mayor nubosidad durante la tarde.



En Gualeguaychú hay probabilidades de que lleguen ráfagas de viento que alcanzarían entre los 51 y 59 kilómetros por hora durante la noche. Durante la mañana habrá 19 grados de mínima y un 10% de probabilidades de precipitaciones. Durante la tarde el termómetro marcará los 31 grados centígrados.



Por último, en Victoria la mínima llegará a los 18 grados y la máxima que se espera será de 31. El viento durante la madrugada y la noche llegará entre los 13 y 22 kilómetros por hora, mientras que al mediodía y a la tarde alcanzaría los 12.