Sábado agradable con temperatura en ascenso: cuándo será el pico de calor

Pronóstico hasta fin de febrero



Tras una semana de temperaturas “agradables” y máximas que no superaron los 31ºC en toda la región, este fin de semana comienzan a subir nuevamente las temperaturas.Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este sábado la mínima prevista es de 19ºC, mientras que la máxima se ubicará por encima de los 34ºC. El cielo estará parcialmente nublado. La misma temperatura se pronostica para el domingo, día en que el cielo estará poco nublado.Para Paraná y alrededores, este domingo el cielo estará algo nublado, y comenzará a sentirse el calor, con temperatura mínima de 19° y una máxima de 35°. En tanto para el lunes , se espera un cielo parcialmente nublado y la temperatura máxima no superará los 34° y la mínima será de 19°. Ya para el martes la diferencia entre la mínima y la máxima se acortará y las temperaturas mínimas serán de 24º mientras que las máximas se mantendrán en 35°.En Gualeguaychú este domingo también permanecerá algo nublado, con temperatura mínima de 20° y una máxima de 31°. El lunes la temperatura comienza a ascender y la máxima rondará los 35°. En tanto el martes los registros oscilarán entre los 20° y 35°.Para Concordia este domingo se prevé cielo algo nublado con temperaturas que irán desde los 19 grados hasta los 33 grados El lunes el calor comenzará a ganar terreno y la temperatura llegaría a los 34 grados. Se espera que durante martes , la temperatura sea entre 24° y 37°.Para Victoria y alrededores, este domingo el cielo estará algo nublado, con temperatura mínima de 18° y una máxima de 33°. En tanto para el lunes la temperatura máxima no superará los 35° y la mínima será de 17°. Ya para el martes la diferencia entre la mínima y la máxima se acortará y las temperaturas mínimas serán de 21 mientras que las máximas se mantendrán en 37°.