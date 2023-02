Aumentaron los casos de dengue y chikungunya en el país

El Ministerio de Salud de la Nación informó que hasta la semana epidemiológica 7 de 2023 (del 12 al 18 de febrero) se notificaron en el país 673 casos positivos de dengue, de los cuales 587 no registran antecedentes de viaje. Al momento, la circulación de este virus se ha identificado en 6 jurisdicciones: Santa Fe (en 7 localidades), Salta (en 3 localidades), Tucumán (en 2 localidades), Jujuy, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).



Teniendo en cuenta que el informe anterior, registrado en el Boletín Epidemiológico, indicó que a la semana epidemiológica 6 de 2023 se registraron 324 casos con pruebas positivas para dengue de los cuales 275 no registran antecedentes de viaje, el aumento en la última semana fue del 107,72%, de los cuales 87,22% son autóctonos. Esto significa que los casos autóctonos crecieron un 113%.



Hasta el momento se registran más de 1 200 casos de dengue en la ciudad norteña. Uno de los problemas también sería la falta de presupuesto para tratar la enfermedad en los hospitales del Estado.



En el informe de la semana anterior, la cartera había indicado que se registran 3 casos de fiebre chikungunya en la provincia de Buenos Aires sin antecedentes de viaje (2 del partido de Almirante Brown y uno del partido de Quilmes). Se registran además otros 75 casos que registran antecedente de viaje a zonas afectadas (principalmente Paraguay). Los casos importados se han notificado principalmente en provincia de Buenos Aires, Formosa y CABA.



Por lo tanto, el incremento en este caso fue del 73% para el total, pero no hubo diferencia respecto de los casos autóctonos.



“Si el paciente llega temprano al hospital el pronóstico es bueno, de lo contrario puede agravarse todo", explicó Karim Pardo, directora ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del Minsa.



La cartera indicó respecto de dengue, en las últimas tres semanas fueron confirmados 327 casos, con un promedio de 109 casos semanales. Esto representa un 20% del promedio registrado durante las mismas semanas en 2020, el anterior año epidémico.



El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes principalmente por Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada por el virus dengue, este se replica en el mosquito y luego de 8 a 12 días se vuelve infectivo, transmitiendo el virus a través de la picadura a otras personas. Los síntomas comienzan por lo general entre 5 y 7 días después de haber adquirido la infección (pero puede ser entre 3 y 14 días). Los síntomas más comunes son fiebre (que dura generalmente de 3 a 5 días), dolor de cabeza intenso, dolores musculares y articulares, dolor detrás de los ojos, pérdida del apetito, diarrea y erupción.



La fiebre chikungunya es una enfermedad viral, también transmitida por la picadura de mosquitos Aedes aegypti infectados. Los síntomas comienzan generalmente de 3 a 7 días después de la picadura. El síntoma más común es una aparición repentina de fiebre mayor a 38°, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones. Otros síntomas que pueden aparecer son dolores musculares, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea. El fuerte dolor en las articulaciones por lo general dura unos pocos días, pero puede llegar a persistir durante meses, afectando la recuperación total y el regreso a las actividades cotidianas.



La cartera sanitaria recordó que es importante consultar siempre a un servicio de salud ante la presencia de síntomas y no automedicarse.



“Debido a los movimientos migratorios permanentes o por turismo, los antecedentes de exposición en áreas de transmisión son tomados en cuenta a la hora de diagnosticar a un paciente con un cuadro febril indiferenciado en los primeros días”, había explicado Tomás Orduna, ex jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero en Hospital de Infecciosas F. J. Muñiz y miembro del Comité Científico de la Fundación Mundo Sano.



Las regiones que están linderas a los países con más circulación de estas enfermedades “son las que pueden tener un impacto más importante desde el punto de vista epidemiológico que se vea traducido en una asistencia de pacientes con cuadros clínicos compatibles con estas enfermedades”, manifestó.