Tras clausura de hornos, trasladarán a empresa que quemaba residuos patológicos

Sociedad Allanaron empresa que quemaba residuos patológicos y clausuraron un horno

Las precisiones que brindó el fiscal de la causa

El director de Saneamiento Ambiental del municipio de Concordia, Giuliano Rossi, confirmó el traslado hacia el predio del Campo del Abasto de la empresa que fuera allanada a mediados de mes por la quema de residuos patológicos en una clase de horno incinerador casero que no cumplía con los requisitos técnicos requeridos."La tecnología del horno la descartaron por completo, no la van a usar más, dado que es lo que más les preocupaba a los vecinos independientemente de los análisis", comentó el funcionario municipal.De todas maneras, Rossi adelantó que la empresa sumará nueva tecnología, ya que "hay mucha demanda de generadores de residuos patológicos y peligrosos en la región". Según el director municipal de Saneamiento Ambiental, “si esos residuos quedaran en el ambiente, sería aún más contraproducente"."La idea es sumar nueva tecnología, con reactores, para el tratamiento de esos residuos, pero ya en el lugar que tienen asignado en el predio del Campo del Abasto", agregó y confirmó que, actualmente, se trabaja "con el sistema de autoclave, que un sistema cerrado y que no genera flujo de contaminación".Por último, Rossi fue tajante al decir que "ellos se van del barrio", mudándose al predio del Campo del Abasto. De todas maneras, dejó en claro que, independiente, del accionar de la Justicia, el municipio de Concordia quedó “a disposición para lo que se requiera".Se recordará que agentes de la Policía Federal de Concordia allanaron, el jueves 16, las instalaciones de la empresa Horizonte S.R.L. que se dedica a la quema de residuos patológicos de hospitales, centros de salud y demás instituciones de toda la provincia.La investigación comenzó a raíz de denuncias realizadas por vecinos de alrededores, quienes se quejaban por los olores y enfermedades respiratorias que estaban apareciendo en los habitantes de la zona noroeste de Concordia, en cercanías del barrio El Silencio y el Campo del Abasto.Arias confirmó que los agentes terminaron clausurando un horno “casero”, que no realizaría ningún tipo de filtro en el humo que emanaba al exterior. “A través de una actuación de oficio de la Policía Federal con la dirección de la fiscalía, se realizó un allanamiento sobre la base que se había detectado, prima facie, que se estaría incinerando residuos peligrosos sin cumplir con las medidas de rigor y seguridad, fundamentalmente hacia las personas y contaminando el aire y demás”, explicó el fiscal.“En el marco de la investigación se hicieron tareas de vigilancia y, efectivamente, se pudo constatar que el lugar donde se incineraba el material no era el adecuado, por eso se procedió al allanamiento para constatar esas circunstancias", especificó. De esta manera, tras el operativo "quedó ese horno clausurado, habida cuenta que la empresa tenía otro horno autorizado. pero sin uso”.