Denuncia que aves volvieron a instalarse en su árbol, atacaron a su hijo y perro

Una vecina que vive en calle Pellegrini, de la ciudad de Concordia, recibió hace dos años la visita de gavilanes mixtos que se instalaron en el patio de su casa. En aquel entonces le comieron sus pájaros y atacaron a sus caniches.Luego estas aves desaparecieron y en los últimos días volvieron al mismo lugar, pero atacaron a su hijo.Stella comentó aque “tengo un cedro azul y estas aves, que son gavilanes mixtos adultos, se le tiraron en picada a mi perro y a mi hijo. Esto no es nada grato. Estamos sentados en el jardín y revolotean, tienen un metro de alas, son enormes”.“Me aterran. La otra vez pedí ayuda porque sé que las traen para sacar los murciélagos de las tres torres de la avenida, pero resulta que estos dos se han aquerenciado en mi árbol. Son más agresivas que aquella vez. Son de andar alto, pero bajan hasta el césped. Uno le tiene miedo, son agresivas”, agregó.Remarcó que “todo ocurre dentro de mi jardín, no es que andan en cualquier árbol. Ratas no tengo. Palomas sí andan, pajaritos, desaparecen todos cuando escuchan el chillido de estos gavilanes mixtos”.“Hace dos años estaban estas dos aves y después llegaron también dos pichones. Estas que están son adultos, es una pareja, son de gran porte, me asustan. No sé por qué eligieron el árbol de mi casa. No quiero que aparezcan más, no quiero pasar por lo mismo de la otra vez”, indicó.Contó que “hablé con profesionales y me dijeron que son gavilanes mixtos, que se los reconocía porque el adulto tiene la pata descubierta y el pichón, que tiene un porte de aquellos, tiene la pata cubierta de plumas. En esa oportunidad me aconsejaron sacar el cedro azul porque no era un árbol nativo. Me recomendaron también que me compre una vuvuzela”.“No pienso en matarlas ni nada. Pero sí, si es que las traen, pido que no las traigan más”, finalizó.