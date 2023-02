Aduana graduó a seis perros y reconoció a otros 12 por sus acciones destacadas

La Aduana reconoció hoy a seis de sus perros que finalizaron el curso de adiestramiento y comenzarán sus tareas de control aduanero y a otros 12 que ya se encontraban operativos y fueron destacados por "acciones sobresalientes" durante el 2022, como el hallazgo de grandes cantidades de narcóticos y divisas sin declarar durante la labor que realizan junto a sus guías, con quienes viven en sus casas.Los recién graduados se integrarán así al plantel de 122 binomios activos actualmente cumpliendo tareas de control aduanero en 27 aeropuertos internacionales, 10 puertos principales y más de 70 pasos fronterizos con 5 países.De esta manera, los canes Scott, Molly, Tango, Ramón, Floyd y Porá serán distribuidos a destinos como Comodoro Rivadavia, Ezeiza y Bahía Blanca luego de graduarse en el curso de entrenamiento, donde fueron instruidos lúdicamente con ejercicios de destreza y exploración y posteriormente asignados a sus guías, quienes los integran en sus casas y familias.Durante el acto en el Centro de Adiestramiento Canino, ubicado en la localidad bonaerense de Boulogne, el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, aseguró que "cada guía y cada perro (que se suma) representa menos droga que entró a la Argentina, menos divisas que salieron de contrabando"."Siempre apuntamos a proteger el empleo y la industria nacional y, quizás en un lado menos conocido de nuestro trabajo, atacar el narcotráfico", agregó Michel, quien resaltó "la política de Estado que ha llevado adelante la Aduana con respecto a los canes" desde 2009 en adelante.Para desarrollar estas tareas, la Aduana trabaja con distintas razas, que son particularmente autónomas e inteligentes y que se eligen particularmente según la diversidad de climas y regiones del país.Algunas de ellas son el ovejero alemán y belga, labrador, golden retriever, malinois y flat coated retrievers, y actualmente se están probando perros border collie en la región norte.Los canes comienzan sus tareas a partir del año y medio y participan durante ocho años aproximadamente, divididos en distintas etapas de acuerdo a la edad de cada uno y, una vez retirados del servicio, son generalmente adoptados por sus guías o familiares de los mismos, ya que es difícil separarse al ser "compañeros durante toda la vida".Durante el acto fueron premiados también por su labor destacada en el 2022 los binomios integrados por los canes Lola, Sarah, China, Emma, León, Chola, Fili, Floky, Baxy, Rose, Moike y Urco, que lucieron sus medallas en una tarima junto a sus guías, entre los aplausos de los presentes.Los binomios fueron reconocidos por el hallazgo de, por ejemplo, grandes cantidades de narcóticos, 120 mil dólares ocultos y una colección de billetes y monedas antiguas ucranianas y alemanas de los años de la Segunda Guerra Mundial, utilizados en los campos de prisioneros del régimen nazi, detalló la DGA.El can Floky, un labrador color chocolate de dos años, fue reconocido por hallar 47,5 kilogramos de marihuana en el doble fondo de un auto BMW X6 que ingresaba al país por el Puerto Iguazú."No me esperaba que lo logre tan rápido, hacía poquitos meses que había salido de la escuela", contó con orgullo Omayra Puga (22), su instructora oriunda de Iguazú.En diálogo con Télam, Puga explicó que, luego de que se sospechara presencia de sustancias, el can ingresó y reconoció el olor, marcándolo tal como habían entrenado."Cuando abrieron la puerta del doble fondo y estaba la sustancia fue muy gratificante porque trabajamos mucho para esto. Ver que dio resultados el esfuerzo es muy reconfortante", expresó tras recibir la medalla junto a Floky."Es una tarea que se hace con mucho amor, es un trabajo mutuo del binomio can-guía", señaló por su parte Carlos Castagneto, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quien destacó el trabajo conjunto entre los distintos organismos."Es muy importante el trabajo que hacemos en todo el país y el reconocimiento a nivel mundial que tiene esta escuela. Queremos impulsar un decreto para que esta escuela no se cierre jamás sin importar los gobiernos que estén", destacó.Durante el acto, algunos de los canes exhibieron sus destrezas y simularon operativos, que se entrenan con juegos de asociación."Se impregna en un algodón el olor del químico, que se pone en un lugar junto a la pelota del perro, entonces toma el juguete y siente el olor del algodón y aprende que donde está ese olor, está la pelota; la otra forma es que cuando el perro huele se lo premia con comida, entonces asocia que encontrar ese olor le va a dar comida", detalló Santiago Laguarde, guía del recién graduado Floyd.Tanto las sustancias como las divisas pueden ser detectadas por los canes aún estén envueltas o escondidas, agregó.Por su labor, la escuela del organismo fue certificada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) como Centro Regional de Adiestramiento Canino, que "hay apenas 18 en el mundo y el argentino es el único de habla hispana", que brinda asesoramiento colaborativo a otros países, recientemente a Brasil, Paraguay, Perú y Ucrania, indicaron.La escuela canina de Boulogne cuenta con un predio de 17.000 metros cuadrados, donde hay 68 caniles de alojamiento general y de descanso, seis corrales de esparcimiento y entrenamiento al aire libre, y dos galpones con pista de entrenamiento.Asimismo, el centro de adiestramiento cuenta con un consultorio veterinario, que tiene una sala de internación, un quirófano completo, laboratorio y sala de rayos X.El equipo de veterinarios a cargo de los canes sale periódicamente a realizar vacunaciones, controles sanitarios y prevención de enfermedades zoonóticas en las sedes de Salta y Bahía Blanca, y además recibe en su Hospital Veterinario los perros que requieren estudios o intervenciones de complejidad elevada.