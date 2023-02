Choque en Brasil con 2 argentinas fallecidas: buscan repatriar restos de la nena

Allegados a la familia de una nena de cinco años que perdió la vida en un siniestro vial en el sur de Brasil protagonizado por dos familias argentinas lanzaron una colecta solidaria para repatriar sus restos. En ese siniestro vial también falleció una bioquímica de 44 años.Lo hicieron a través del muro de la cuenta de Facebook “Amigos Solidarios Carcarañá”, donde preza el mensaje en el muro de Facebook de la cuenta Amigos Solidarios CarcarañáCBU: 2850726440095158773298Alias: OVEJA.SIGNO.COPAEl siniestro se produjo cerca del mediodía del martes en la ruta BR-290, en Rosario do Sul, sobre la frontera oeste de Río Grande do Sul, entre un Volkswagen Spacefox y un Ford Focus.Como consecuencia del brutal(La Capital de Rosario)En tanto el esposo de Parente, Leandro V., y los hijos de la pareja de cinco y siete años se encontraban internados en el Hospital Nossa Senhora Auxiliadora al igual que una mujer de 32 años que también sufrió lesiones.El tremando siniestro se dio en el kilómetro 488 de la BR-290, que une la ciudad de Uruguaiana, en la frontera con Argentina, con Porto Alegre, y la Costa Norte del Estado de Rio Grande do Sul. El tránsito fue interrumpido, lo que provocó largas colas de vehículos de dos kilómetros en ambos sentidos de la carretera.