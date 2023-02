Siete provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos

En Formosa, Chaco, Misiones, gran parte de Corrientes y este de Salta se pronostican tormentas de variada intensidad, que pueden estar acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.El mismo fenómeno está previsto para varias localidades del centro y de la costa atlántica de Buenos Aires, de acuerdo al organismo meteorológico.Para los habitantes de las zonas afectadas se recomienda evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.Asimismo, el SMN emitió alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora para la totalidad del territorio de Tierra del Fuego, incluida las Islas Malvinas.El organismo recomendó a los habitantes del lugar evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.