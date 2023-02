Una localidad correntina quedó sin playa por la creciente del río Paraná

Sociedad Disputa por un gran cardumen de dorados y surubíes desató pelea en el río Paraná

En Entre Ríos también se mantiene la sostenida creciente

Sociedad El río crecería 70 centímetros en 6 días y superaría los tres metros en Paraná

Itatí se quedó sin playa por el avance del Paraná y prevén una suba en toda la cuenca. La localidad correntina sufrió una subida repentina que dejó a la costanera bajo agua. El Instituto Nacional del Agua (INA) anunció que se espera un alza en toda la cuenca.“A mediados de enero tuvimos una suba del río, después hubo una bajante y ahora volvió a subir. Estamos prácticamente sin playa justo finalizando la temporada”, confirmó el intendente, Francisco Romero.Manifestó que el agua llegó a subir cinco metros. En tanto, Prefectura Naval Argentina informó que hoy el Paraná estaba estacionado con 4.90 metros.Sobre si esperan problemas con los vecinos que viven en la zona de la costa, Romero indicó que no los habría y tampoco se prevén mayores complicaciones. “Contamos con galpones municipales si llegamos a tener efectos de ese tipo pero no prevemos situaciones de ese tipo aún”, aseguró al diariode Corrientes.Otra de las localidades que registró una importante alza fue Goya. Allí, el nivel registró el 19 de febrero 3,42 metros, con un pico esperado del orden de 4,40 metros y con un promedio semanal de 2,94 metros (0,16 metros de ascenso promedio). “Promediaría en febrero 3,30 metros (0,94 metros por debajo del promedio desde 1998)”, indicó el INA.La medición del río Paraná en el puerto de la capital entrerriana arrojó 2, 37 metros este jueves a la madrugada, siete centímetros más que en la víspera, según los datos aportados por Prefectura Naval Argentina a Elonce.Esta crecida se debe a la apertura de compuertas en las represas del sur brasileño y la llegada de las lluvias en la alta cuenca.Cabe recordar que la represa Itaipú a mediados de enero fue la primera “ayuda” que recibió el Paraná para incrementar su caudal en territorio argentino. En el primer mes del año, arrastrando la escasez de lluvias de meses anteriores, el nivel bajó a 10 centímetros en la capital entrerriana.Desde la administración de la represa informaron el 10 de febrero que las compuertas continuarán abiertas hasta fin de mes. “Conforme a datos proporcionados por el área Técnica de ITAIPU, el vertido promedio será de aproximadamente 3.500 m3/s (metros cúbicos por segundo) los fines de semana, y 2.350m3/s en los días hábiles”, explicaron en un comunicado de prensa.Este martes 21 de febrero el Instituto Nacional del Agua (INA) actualizó su informe semanal en relación a la altura del río Paraná para la región central del país.En lo que respecta a la capital entrerriana, las proyecciones indican que para el 28 de febrero se podría llegar a los 2,99 metros; mientras que para el 28 de este mes subiría a 3,23 metros.Al mismo tiempo, el informe explica que éstas son “tendencias consideradas en los valores medios diarios. Los niveles se registran dentro del rango de aguas medias. De acuerdo con la perspectiva meteorológica y los caudales previstos desde la alta cuenca, los niveles continuarán en ascenso hacia aguas medias”.“Si bien las condiciones son en general mejores que las observadas en los últimos tres años, la perspectiva climática aún no permite definir un límite temporal del escenario de aguas bajas iniciado en marzo de 2020”, cierra el reporte.