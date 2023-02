La “abuela solidaria” cumple 100 años y organizan fiesta con desfile y sorteos

Tía “Ne” o “Negrita” -como es conocida- desde hace varios años es parte de la agrupación solidaria de Villaguay, cuando decidida se presentó en la casa de su directora, Olga Hait, para ofrecer su producción.“Una tarde, después de la siesta, golpean la puerta y un señor me dice que en el auto estaba la tía de su esposa, que en ese momento tenía unos 93 años, y que me traía unas costuras”, relata Olga a El Entre Ríos.“Cuando me acerco a ella, me cuenta que se había enterado por los medios de lo que hacíamos y que. Le agradecí y me dijo que quería ser parte del equipo haciendo ese trabajo”., el municipio le dio el premio y nosotros le regalamos su marca de ropa, ‘Tía Ne’, como ella misma se hace llamar”.“El año pasado festejamos los 99 años en el patio de su casa y este año queremos cortar la calle y hacer un desfile con prendas hechas por ella que fui guardando el último tiempo”, adelanta.”.La celebración comenzará a lasEl cumpleaños será abierto a la comunidad.“Realizaremos sorteos entre los presentes, así que quienes siempre nos dan una mano con eso, se los agradeceremos mucho”, dicen desde Sana Locura.A la vez, quienes tengan un diseño de “Tía Ne”, pueden acercarlo para ser parte del desfile. Fuente: El Entre Ríos