Disputa por un gran cardumen de dorados y surubíes desató pelea en el río Paraná

Foto: Pelea entre pescadores en el río Paraná Crédito: El Litoral

Pescadores argentinos y paraguayos se enfrentaron ayer en medio del río Paraná en disputa de un cardumen. Hubo momentos de tensión cuando se retuvo una lancha local que pescaba en zona extranjera. Intentaron entregarla a la Armada paraguaya y la decisión generó bronca de otros 70 pecadores que desafiaron a los paraguayos. Debió intervenir Prefectura Naval, para calmar las aguas.



El conflicto sucedió en cercanías a Paso de la Patria, provincia de Corrientes. En ese sector, existe una delimitación a través de una boya amarilla en medio del río que indica donde comienza y termina cada país. Los inconvenientes comenzaron porque los pescadores de ambos lugares siguen un cardumen de dorados y surubíes que se mueve en la zona.



“Hay un cardumen grande de dorados y surubíes que está subiendo por el río, hay espineles legales de los paraguayos y sucede que los guías de pesca argentinos llegan hasta la zona y cuando pescan enganchan los espineles y lo levantan, eso molesta a los paraguayos. Esto sucede porque los límites son muy cercanos”, comentó Pedro Barbosa, pescador de Paso de la Patria.



“Ayer a la tarde, se juntaron varios espineleros con motor chico y lanchas paraguayas. Cuando una de las embarcaciones argentinas enganchó un espinel avisaron a la Armada y llegaron los pescadores de Paraguay y los atraparon hasta que llegó la armada”, contó el pescador.





“Los guías de Argentina, por medio de un grupo de WhatsApp, comenzaron a avisar que uno estaba retenido y como se hallaban todos en la zona fueron al rescate. Rodearon las lanchas (de bajo porte) y a la Armada del Paraguay. Después apareció la Prefectura de Isla del Cerrito (Chaco)”, continuó.



Asimismo, siguiendo con su relato indicó que en ese momento comenzaron las discusiones y las lanchas empezaron a golpearse unas con otras, aunque no de manera violenta, pero finalmente los inconvenientes concluyeron tras la liberación de la embarcación retenida.



“La bronca entre los dos lados comenzó a incrementarse por el cardumen que está subiendo, y puede darse otro enfrentamiento de nuevo, seguro. Los argentinos se están metiendo en lugares, según los límites, que le corresponden a los paraguayos. Esto sucede porque en esa zona se pesca mejor pero enganchan el espinel extranjero”, dijo Barbosa al diario correntino El Litoral.



El enfrentamiento sucedió en simultáneo y todos llegaron al mismo tiempo hasta el lugar. Los espineles son nailons gruesos que cuentan con alrededor de 60 anzuelos con carnada viva y tienen unos 200 metros de largo atravesando el río y son utilizados para pescar surubíes y dorados.



Por su parte, otro guía de pesca que estuvo en el enfrentamiento, contó cómo sucedieron los hechos desde su perspectiva y resaltó que actuaron de esa manera por el accionar de los pescadores comerciales de Paraguay.



“Se armó un conflicto con la armada paraguaya y los espineleros, nosotros cuando ellos cruzan para nuestro lado hasta el planchón no los corremos con la Prefectura como hicieron ellos. Nosotros no nos metemos, y ayer amarraron una lancha argentina que estaba a 50 metros de la boya del río (marca el límite entre países) y lo que nos enojó fue que los espineleros paraguayos fueron a agarrar la lancha y por eso saltamos”, comentó en su relato.



“Éramos entre 60 y 70 lanchas, cuando llegamos la Armada sacó un arma, pero volvieron a Paraguay. Cómo las lanchas comerciales paraguayas le van a hacer eso a una lancha particular, no es su trabajo”, dijo indignado.



Tras el conflicto, la Armada argentina recordó a los navegantes deportivos que las aguas jurisdiciccionales argentinas, en la zona de confluencia de los ríos Paraguay y Paraná, se halla claramente delimitada por la boya de color amarillo en el kilometro 1241 sobre el río Paraná.

La situación no pasó a mayores pero hay preocupación porque vuelva a ocurrir un hecho similar en el sector.