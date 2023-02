Cantante hizo que entrerriana pase “uno de los días más felices” de su vida

El grupo musical Marama se presentó en Gualeguaychú. Al concluir el recital, el público que se agolpó en la salida del escenario para saludar a los músicos.Cuando se encontraban adentro de la camioneta que los trasladaba, salió repentinamente el cantante Agustín Casanova, atravesó a los fanáticos y se dirigió a una joven en silla de rueda que estaba en la parte de atrás del escenario emocionada por haber concurrido al recital.Allí fue cuando el artista le dio un interminable abrazo, provocando la emoción de la joven y de los que presenciaron el momento.

María Carla es de la ciudad de Larroque y contó a Radio Máxima fue “uno de los días más felices de su vida” y que no se iba a olvidar “nunca. Ni en un sueño me imaginé que esto me podía ocurrir a mí”, resaltó.