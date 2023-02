Entre Ríos es una de las tres provincias con focos activos de incendios

Foto: Archivo

Las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Chubut combatían esta mañana incendios forestales activos, mientras que los brigadistas lograron contener el foco que ayer afectaba a la Reserva Hudson en Berazategui , informó hoy el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).



Según el reporte diario del organismo, que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la provincia de Corrientes era la más afectada con tres focos activos en General Paz (Puesto Lata), Ituzaingó (Zona San Gara y La Negra) y San Miguel (Carambola/Santa Julia).



En Entre Ríos permanecía activo un único incendio en Gualeguay (El Dorado y El Bronce), al igual que en Chubut en el departamento de Cushamen (Matus).



En diálogo con Télam, bomberos voluntarios de Epuyén informaron que el incendio que se inició en la madrugada del domingo continúa "activo y no está controlado".



Agregaron que "no se sabe cómo comenzó" el incendio que afecta "bosques nativos" desde el paraje El Pedregoso (entre Rincón de Matus y la laguna Las Mercedes) hasta el paraje Coihue, y agregaron que por ahora no se reportaron heridos.



El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) informó hoy que de acuerdo a los indicios y datos preliminares el siniestro ígneo en cuestión es presuntamente intencional.



A su vez indicaron que las condiciones meteorológicas, la disponibilidad del combustible vegetal y la topografía del lugar favorecieron la generación de focos secundarios y la propagación del fuego después del mediodía.



El operativo es coordinado por el SPMF, contando con el acompañamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios de Epuyén y El Hoyo, SPLIF de El Bolsón, Brigada el Parque Nacional Lago Puelo, municipio de Epuyén, Policía y la Subsecretaría de Protección Civil.



Para combatir los incendios en la zona afectada por llamas trabajan alrededor de 115, entre rescatistas y personal que realiza trabajo logístico, según indicó el SPMF en un comunicado.



El personal trabaja en las zonas con mayor actividad con herramientas manuales y equipos de agua en la construcción de fajas sobre el perímetro del incendio.



En la localidad se espera para mañana que la temperatura alcance una máxima de 24ºC y el valor mínimo de humedad relativa esperado es del 20%. El viento será de 15-25 km/h del sector Oeste con predominio del Oeste y Sudoeste, según el pronóstico reportado por el Servicio Meteorológico Nacional.



Por otro lado, el SNMF indicó que en la provincia de Buenos Aires los brigadistas lograron contener el foco que hasta ayer afectaba a Berazategui en la Reserva Hudson, por lo que "el incendio mantiene su actividad, pero por los trabajos realizados se detuvo el avance del fuego/frente", explicó el organismo nacional.



En la misma provincia permanecía contenido el incendio de Campana y se encontraban controlados los de Tornquist y Ensenada en la Reserva Natural Punta Lara, por lo que en esos dos lugares se considera que "no hay posibilidad de rebrotes", detalló el SNMF.



También estaban contenidas en Entre Ríos las llamas en Gualeguay (Sin Moneda) y en la provincia de Corrientes en los departamentos de Ituzaingó (Ñupy 2, Evento 12, y Loma San Marco); Concepción (Estero Carambola y Estero Batelito); y Santo Tomé (María Concepción).



Hacia el sur del país, en Chubut estaba contenido el foco de Cushamen, en la zona de El Pedregoso, y controlados los de El Hoyo (Currumahuida); Futaleufú (Paso Ancho/Campo de Jones - Gabriel Rodales/Población Rosales, Laguna El Tarro, Trevelin); y Cushamen (Orbina Cholila/Lago Cholila).



En Río Negro seguía controlado el incendio de Bariloche (Arroyo Ushuaia y Río Foyel, Río Ternero/Cuesta del Ternero) y estaban contenidos los de Pichi Mahuida (Lote 9) y Avellaneda (zona de Negro Muerto).



En el extremo sur del país, la provincia de Tierra del Fuego tenía en el departamento de Tolhuin controlado el incendio de la zona de Carmen Vieja y contenido el de los alrededores Del Láinez y Tolhuin.



Para combatir el fuego, en Corrientes operaron un helicóptero y dos aviones hidrantes pertenecientes al SNMF junto a un avión hidrante adicional de la provincia, mientras que en el Parque Nacional Iberá trabajó un helicóptero del SNMF.



Por último, se relevó que en Chubut operaron un avión observador, un avión hidrante, dos helicópteros con helibalde y un helicóptero Chinook pertenecientes al SNMF, con el apoyo de 15 combatientes pertenecientes a la Brigada Nacional Sur.