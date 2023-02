Tradición, baile y música en la última luna de Fiesta del Ternero en Feliciano

Sociedad Enorme desfile tradicionalista en la Fiesta Provincial del Ternero

Testimonio de la gente

Video: Fiesta del Ternero Entrerriano: testimonios de las personas

Video: Se reconoció al mejor fogón y otros rubros en la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano

Video: Elonce dialogó con Miguel, el ganador del mejor fogón de la Fiesta Provincial del Ternero

Shows musicales

Video: Fiesta del Ternero Entrerriano: Sofía Saya en el escenario "Lázaro Blanco"

Video: Fabricio Rodríguez habló con Elonce antes de presentarse en la Fiesta Provincial del Ternero

Feliciano se vistió nuevamente de fiesta este domingo para dar el broche de oro a la Fiesta del Ternero Entrerriano. La última noche de la edición 49º del festival comenzó con un gran marco de público.Durante la tarde, se desarrolló el desfile de jinetes y agrupaciones tradicionalistas. Bajo una jornada agobiante, gran cantidad de personas acompañaron el evento por las calles céntricas de la localidad de Feliciano.transmitió en vivo en el marco de “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.Un hombre de Feliciano, que tenía puesto el característico uniforme gaucho, manifestó que llegó temprano para ver la nueva jornada y dijo que “no vino a ver a nadie en particular”.Una mujer oriunda de La Paz, por otro lado, afirmó que ya tenía su artista para ver en la agradable noche en la Fiesta Provincial del Ternero:Al mismo tiempo, admitió que es la primera vez que están en Feliciano.Otra persona del departamento La Paz también comunicó que vino a ver a Jorge Rojas y agregó a Fabricio Rodríguez., resaltó.dialogó con el ganador, que dijo: “Esto es algo que no se hace solo. Gracias a mis hermanos, mis tíos y mis primos están presentes también”. A su vez, agregó el secreto de su éxito: “Fue crear nostalgia en la gente que venía de visita”. Su objetivo, además, fue “demostrar cómo se vivía antes, tener en cuenta cómo se vivía antes, la pulpería que hicimos para que servía y el agua cómo se obtenía desde el aljibe”.Al mismo tiempo, realizó elogios a otros competidores: “Tuvimos la más difícil porque el fogón “Los mochos” es muy grande y tiene muy buenas cosas. Es muy difícil competir contra ellos, pero buscamos la vuelta”. A su vez, aseguró que lo moviliza: “La tradición nuestra. Es la tradición de Feliciano desde hace 49 años que se hace la Fiesta del Ternero”.Sobre el escenario “Lázaro Blanco”, se presentaron este domingo Sofía Saya, Natali Candia, Fabricio Rodríguez, Ballet Ñe-A, Jorge Rojas y Rodrigo Tapari.Sofía Saya tiene 17 años y es de la localidad de Paraná, junto a Ramiro Hernández en guitarra y Gastón en percusión, han recorrido varios escenarios. Empezó a cantar karaoke en la casa de una vecina a los 15 años y hoy se abre camino sobre los escenarios.Luego de su participación, dialogó cony confesó que “es una hermosura, donde tengo mucha felicidad por estar en este escenario tan grande en San José de Feliciano. Es la primera vez que lo hago y se me amontonaron los nervios antes de entrar, pero después lo maneje un poco”.“Contento de volver a esta fiesta tan linda. Toda la gente comenzó a demostrar su cariño y su afecto así que estoy con ganas de tocar”, sostuvo en primera línea Fabricio Rodríguez antes de entrar al escenario. Además, indicó que “fue una temporada bastante intensa. Anoche estuvimos por Córdoba, nos bajamos de aquí y nos vamos a Salta”.Con respecto a cómo mantenerse a pleno durante tantos fines de semanas seguidos, afirmó que “la paciencia y la constancia” son importantes. Además, reflexionó sobre cómo escalar en el ámbito musical: “La carrera al éxito es el fracaso. Y uno, después de 20 años, se conoce bien las zonas oscuras o las puertas que no se abren. Puedo dar fe que no todo pasó de un día para otro”.Luego siguió la oportunidad del reconocido cantautor, compositor y productor argentino, Jorge Rojas, quien en 1993 integró el grupo Los Nocheros con el que alcanzó la fama y del que se alejó en 2005 para iniciar una carrera como solista.