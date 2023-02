DJ entrerriano pasó música en el cumpleaños de 15 de la sobrina de Tévez

¿Cómo se gestó la propuesta?

Su vínculo con Carlos Tévez

Tiempo para el fútbol

. Sucedió anoche en Janos, ubicado en la localidad de Martínez.En la cuenta personal de Instagram, el DJ de Paraná estuvo presente en la fiesta, donde mostró algunos momentos de la joven adolescente en su noche más esperada. Entre los presentes se encontraba el ex entrenador de Rosario Central.Tuvo un momento para poder sacarse una foto con el ex integrante de la Selección Argentina y hasta subió una postal en la que se lo vio bailando con la cumpleañera.En cuanto a la oferta, el DJ expresó: “Salió porque soy amigo de Diego, el hermano de Carlitos. Siempre hablamos muy seguido y cuando se acercaba la fecha del cumple de la hija, que se llama Sasha, me preguntó qué posibilidad había de que esté presente en el evento y de pasarle música en los 15. Obviamente le dije que sí,“La experiencia de estar al lado de una figura de relevancia en las primeras semanas estaba muy ansioso y llegando la hora de la fiesta también.Así que esos nervios que tenía al principio se fueron bastante rápido al hacerme formar parte de ellos.”, argumentó.En detalles de lo que el momento para Sasha, el DJ manifestó:En cuanto a su performance, indicó a Elonce: “En lo personal estoy contento porque todo salió muy bien. Toda la fiesta salió muy bien”.Por otro lado,También hubo un momento emotivo para rememorar a Segundo, padre de Carlos y Diego y abuelo de Sasha, fallecido hace un tiempo: “Se lo recordó en un emotivo video. Se vivieron todas las sensaciones de la noche: alegría y emoción”. Para concluir, dijo que fueEl DJ afirmó que ya tuvo contactos previamente con el ex jugador: “No es la primera vez que lo veo a Carlos, pero sí en la intimidad de estar en un evento y compartir con él al lado.. Además, agregó:Al mismo tiempo, DJ Pachi reveló a Elonce que el viernes fue hasta Fuerte Apache a verlo jugar a la familia al fútbol: “Estuvimos viéndolo a Carlitos y al Chueco que, la verdad, la rompen los dos. También estoy contento por conocer el barrio donde nacieron”.