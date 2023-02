Continúa hasta marzo la vacunación contra sarampión, rubéola, paperas y polio

Ante la proximidad del inicio del ciclo lectivo 2023 en todos los niveles, el Ministerio de Salud de Entre Ríos a través de su Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), destacó la importancia de contar con el carnet de vacunación completo. En este sentido, se recuerda que la Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis, fue extendida hasta el 31 de marzo. No obstante, las dosis adicionales serán requeridas al realizar los trámites pertinentes al ingreso escolar.La estrategia contempla que los chicos de entre 13 meses a 4 años, inclusive, deben recibir las dosis adicionales de las vacunas: Triple Viral (contra sarampión, rubéola y paperas) e IPV (contra poliomielitis), más allá de las dosis recibidas previamente.Cabe agregar que ambas vacunas (Triple Viral e IPV) son gratuitas, obligatorias y no requieren orden médica. En Entre Ríos, hay disponibilidad de vacunas en cualquier vacunatorio, tanto de hospitales como centros regionales de referencia y de atención primaria.No hay que perder de vista que la vacunación es la única estrategia para sostener la eliminación del sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénita y poliomielitis; y para controlar paperas. Ante este panorama, la campaña iniciada en 2022 se transformó en una oportunidad para ampliar la inmunización frente a enfermedades infecciosas de origen viral.Esto responde a que, a nivel país, el sarampión, la rubéola y la poliomielitis son enfermedades que ya no circulan –fueron eliminadas– pero todavía provocan brotes en otras partes del mundo. De este modo, se busca proteger a la población con dosis adicionales.Es importante teniendo en cuenta los efectos adversos que ocasionan estas patologías, que en algunos casos hasta son mortales. A saber:- El sarampión ocasiona en algunos casos neumonía, convulsiones, meningoencefalitis o ceguera en menores de 5 años; siendo mortal en 1 de cada 1.000 chicos sin vacunar.- Padecer rubéola, durante el embarazo, puede causar graves malformaciones en el feto, incluyendo: sordera, ceguera y cardiopatías congénitas.- La paperas, en su forma más grave, puede provocar meningitis y esterilidad.- La poliomielitis, en tanto, genera dificultad para respirar, parálisis permanente y puede llevar a la muerte.