Con baile y música, la Fiesta del Migrante celebró su segunda noche

El municipio de Colonia Avellaneda realizó la Fiesta del Migrante este viernes 17 y sábado 18 febrero en el predio del Prado Español. Con entrada libre y gratuita, la comuna invitó a todos los interesados a “vivir Entre Ríos en un solo lugar”.Asimismo, mientras se esperaba por la presentación de Uriel Lozano arriba del escenario, se armó una bailanta con un gran marco de público.Una pareja oriunda de Sauce Montrull, le contó aque “recién llegamos y estamos empezando a recorrer. Uriel Lozano es el más importante, pero los otros grupos también son lindos”.A su vez, un artesano de Paraná, dijo que “hace 25 años me dedico a esto y me conocen como “El Alemán”".En 2023 se cumplirán 41 años del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, donde en el Festival del Migrante estuvo presente la réplica, de más de ocho metros de largo, del barco. En ese sentido, los hijos de veteranos dialogaron con“Es un acto porque es la réplica más grande de Sudamérica en cuanto a su tamaño. Estamos en este hermoso festival que fuimos invitados por el presidente y mucha gente se acercó para observar esta hermosura”, expresó.“Para nosotros no deja de ser un agradecimiento hacia toda la gente, el pueblo y las autoridades de Colonia Avellaneda a través del intendente municipal junto a todo su grupo para poder mostrarlo. Nos llena de orgullo estar en este lugar”, afirmó.“Estoy contento por haber sido invitado, siempre representando a nuestros héroes y pudiendo malvinizar con la réplica del crucero”, manifestó.“Este año se van a cumplir 41 años que, en honor y gloria, Colonia Avellaneda ha tomado esa iniciativa en esta Fiesta del Migrante, donde está la presencia de la réplica del crucero ARA General Belgrano en conmemoración de los 123 que quedaron como reivindicatorios de nuestra soberanía nacional”, comentó.“Tenemos el apoyo de toda la gente y eso es muy lindo. Se está trabajando para que la llama de Malvinas nunca se apague”, finalizó.Una mujer, le expresó aque “vamos a bailar chamamé y después cumbia”.En tanto, un niño oriundo de Colonia Avellaneda, dijo que “está buena la música”.A su vez, un hombre comentó que “me gusta mucho el show”.