Comparsas y batucadas desplegaron su brillo en el Carnaval de Paraná

Testimonio de la gente

Video: Carnaval en Paraná

Paraná vivió la segunda noche de Carnaval, sobre calle Maciá, detrás de la Plaza Mujeres Entrerrianas.transmitió en vivo en el marco de “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que le darán prestigio a Entre Ríos y la región.Un gran marco de público se hizo presente en la calle Salvador Maciá de Paraná para disfrutar la segunda noche carnavalesca con varias comparsas presentes en el escenario.Mario, uno de los presentes en el lugar, habló con Elonce sobre lo que es estar ahí en el evento cultural: "Es una vez al año y creo que después de mucho trabajo, está bien disfrutar de esto. Vine con mi esposa, mi hija y mis amigos".Mary, otra de las presentes en el lugar, expresó que vino del barrio Paraná XIII y dijo: "Es la primera vez que vengo acá". Por otro, un hombre explicó que vino hacia el lugar porque bailaba el primo."La verdad que hermosa la comparsa. Vine ayer a pesar de que vino poca gente, muy linda y hay mucha producción. Tiene muchos participantes así que muy lindo".“Vivíamos acá cerquita así que no podíamos perdernos esto”, manifestó una mujer que es oriunda de barrio Hipódromo. Por otro lado, una mujer sostuvo que “hay que ponerle onda” a los corsos de Paraná.Una de las integrantes de la comparsa colibrí, en cambio, recordó que hace 14 años no participaba de un carnaval. “Como el ave fénix, renacemos. Y acá estamos. Soy la embajadora. Me dieron el honor de probar este traje de presentación de la comparsa”. Además, agregó que sus hijas le confeccionaron la vestimenta.Los integrantes de las comparsas salieron a demostrar todo su talento para bailar frente a una gran cantidad de gente presente en el carnaval de la capital provincial.El público no abandona su lugar en la calle Maciá, a pesar de que el frío comenzó a aparecer en Paraná. El calor de las comparsas mantiene vivo la cultura en Entre Ríos.Las comparsas mantienen su ritmo dentro de la calle Maciá de Paraná, con la aparición de nuevos bailarines y bailarinas que se llevan la atención de los presentes.Flores, plumas y un montón de colores fueron los condimentos con los que los comparsistas llevaron a cabo su paso por la calle Maciá de Paraná.Estrella del Este, que fue una de las comparsas que comenzó a darle un cierre a la comparsa, hizo hincapié en la cultura. Para ello, salió vestido con los colores de Argentina, haciendo hincapié en el mate y el título que logró el seleccionado masculino de fútbol.