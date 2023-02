Sábado fresco y agradable: cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo

La temperatura del sábado

Cómo seguirá el tiempo

El detalle por día

Tras el ingreso de aire frío que provocó un pronunciado descenso de la temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este sábado, se espera un sábado fresco con cielo despejado la mayor parte de la provincia.Las bajas temperaturas se sentirán en las primeras horas del día del sábado: las mínimas rondarán los 8ºC; pero por la tarde un poquito más cálidas con máximas de 21ºC. Será una jornada con cielo despejado o apenas algo nublado y se podrá disfrutar del sol.La vocera del Servicio Meteorológico Nacional, Cindy Fernández, confirmó a Elonce que "Para el sábado por la noche, quienes salgan a cenar al aire libre o asistan al Carnaval, es recomendable que lleven algún abrigo porque las temperaturas descenderán rápido". "Si bien las mínimas serán un poco más altas, del orden de los 13ºC, por la noche se sentirá mucho el descenso de temperatura", explicó.La vocera del SMN anticipó que "el domingo repuntan las mínimas con máximas de 26ºC y ambiente soleado". Mientras que "desde el lunes al martes, las mínimas empezarán a acercarse a los 18/20ºC y las máximas estarán cerca de los 29/30ºC. serán días mucho más cálidos"."El verano todavía no se fue", sentenció Fernández y reveló que "para el martes y miércoles de la semana próxima se espera que regrese nuevamente el calor con máximas por encima de los 30ºC y mínimas que se acercarán a los 20/22ºC".De acuerdo a lo que especificó la comunicadora meteorológica, el de este viernes "fue un descenso de temperatura momentáneo que, además de ser muy intenso, no durará mucho: serán 24 o 48 horas y después repuntarán las temperaturas para volver a tener días de verano". De hecho, refirió que "hasta marzo y abril, estadísticamente, suelen registrarse períodos cálidos".Asimismo, comentó que no están previstas precipitaciones. "Para los próximos días, en líneas generales, se espera buen tiempo con mucho sol y no se pronostican eventos de lluvias", cerró.Para Paraná y alrededores, esteel cielo estará algo nublado, con temperatura mínima de 9° y una máxima de 29°. En tanto para elde carnaval, se espera que haya un cielo totalmente despejado y la temperatura máxima no superará los 33° y la mínima será de 17°. Ya para ella diferencia entre la mínima y la máxima se acortará y las temperaturas mínimas serán de 19 mientras que las máximas se mantendrán en 33°.En Gualeguaychú estetambién permanecerá algo nublado, con temperatura mínima de 9° y una máxima de 27°. Ella temperatura comienza a ascender y la máxima rondará los 31°. En tanto ellos registros oscilarán entre los 19° y 31°.Para Concordia estese prevé cielo algo nublado con temperaturas que irán desde los 9 grados hasta los 28 grados Elel calor comenzará a ganar terreno y la temperatura llegaría a los 32 grados. Se espera que durante, la temperatura sea entre 19° y 34°.Para Victoria y alrededores, esteel cielo estará algo nublado, con temperatura mínima de 10° y una máxima de 29°. En tanto para elde carnaval, se espera que haya un cielo totalmente despejado y la temperatura máxima no superará los 33° y la mínima será de 16°. Ya para ella diferencia entre la mínima y la máxima se acortará y las temperaturas mínimas serán de 18 mientras que las máximas se mantendrán en 32°.