Colonia Avellaneda vive la primera noche de la Fiesta del Migrante

El municipio de Colonia Avellaneda realiza la Fiesta del Migrante este viernes 17 y sábado 18 febrero en el predio del Prado Español. Con entrada libre y gratuita, la comuna invita a todos los interesados a “vivir Entre Ríos en un solo lugar”.A las 20 horas comenzaron los shows musicales, con una progresión desde la cumbia al folclore. El cierre estará a cargo de Miguel Figueroa. En tanto el sábado se cierra con cumbia del músico Uriel Lozano.recorre el evento con móviles en vivo, en el marco del segmento “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.Una mujer expresó aque “vine con mis familiares, estoy re contenta. Soy de Paraná, vine a disfrutar, a bailar”.“Disfrutamos la noche, hace frío, pero no pasa nada. Soy de Paraná. A mí me traen y vengo, disfruto de todo. Es la primera vez que vengo”, comentó otra mujer.Por su parte, una vecina dijo que “vengo a bailar, hay que calentar el cuerpo”.“Hay mucha gente bailando, primero voy a cenar y después sí voy a bailar. Vine con mi marido y mis amigos”, indicó una mujer.Un hombre oriundo de Paraná, remarcó que “vengo a verlo a Bilat y a Figueroa, pero me gusta todo. Todo es muy bueno, está fresco, pero vamos a calentar el cuerpo”.“Fue muy lindo ver a toda la gente que con el frío que hace se entusiasmó a bailar, a hacer sapucay, a todo, re buena onda”, dijo a Elonce.En ese marco, comentó que “en mis redes sociales vamos anunciando en dónde vamos a estar, en cada presentación. Esta fiesta es muy linda, la gente excelente, me emociona”.“El repertorio se me complica porque soy muy indecisa, pero hacemos temas para todos los gustos. El enganchado de chamamé nunca puede faltar”, dijo.El artista y compositor brindó una presentación impresionante en la Fiesta del Migrante y se llevó todos los aplausos.“Queremos dejar todo lo mejor por este público presente, a pesar de que hace mucho frío pero el público están todo. Esperemos que la pasen lindo, nos queremos llevar buena respuesta”, dijo Miguel a Elonce.En ese sentido, resaltó que “muy lindo está todo, la gente tomando mate anda. Esta es la primera noche, felicito mucho al intendente por la organización. Deben seguir con esta fiesta, va a ser muy bendecida”.“Se refleja en la música la migración, porque es algo muy especial. Trajimos todas las canciones, los clásicos, muchos cantan, otros bailan. Cada uno tiene su manera de pasarla bien y divertirse. Queremos que la gente siempre viva una fiesta”, indicó.El repertorio “tiene temas del nuevo disco, pero también los clásicos, los tradicionales. Son temas de nuestra autoría. La gente conoce nuestro estilo”.Otro de los integrantes del grupo señaló que “la gente está muy entusiasmada, eso a nosotros nos trae lindas cosas porque vamos a hacer el mejor show”.El Intendente Ariel Weiss, dijo aque “estamos felices porque llegó la primera jornada de la fiesta. Nos representa a todos los colonienses porque venimos de la migración. Desde distintos lugares de la provincia vinieron a representar sus fiestas”.“Hoy podemos embellecer aún más este prado español, este lugar de utilidad pública que pudimos conseguir gracias a la generosidad de la Sociedad Española y bajo un convenio convertirlo de utilidad pública. Más de mil chicos hacen deportes en este lugar. Hoy podemos celebrar esta hermosa fiesta acá, con feriantes, con toda la familia y un predio de casi tres hectáreas con todas las instalaciones”, señaló.Este sábado “a partir del mediodía tenemos distintas degustaciones gastronómicas y otras actividades. Todos están invitados”.Martín Godoy, director de Cultura, señaló que “esta noche se presenta Miguel Figueroa y Juan Manuel Bilat, que es nuestro hijo pródigo. Este sábado tenemos un espectáculo a todo nivel con la gente, con los municipios que vinieron con sus fiestas. Tendremos al Combo Mutante, a los Hermanos Benedetich, Sofía Drei y cierra Uriel Lozano”.“Hay carne a la parrilla, la gente de Tabossi trajo el costillar a la estaca. Este sábado va a haber un almuerzo con una guitarreada y la gente puede venir a degustar”, agregó.