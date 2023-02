Se vive la segunda noche de la Fiesta Provincial del Ternero en Feliciano

Asado

San José de Feliciano vive la segunda noche del festival más importante del norte entrerriano, en el marco de la 49º edición de la Fiesta Provincial del Ternero.recorre el evento con móviles en vivo, en el marco del segmento “”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.La fiesta tiene desfile de jinetes, la feria de artesanos, jineteada e importantes artistas sobre el escenario.Este viernes la entrada es gratis y solo se abona si uno desea ingresar al sector de sillas. En tanto, el sábado y domingo tanto la entrada general como la platea cuestan $ 2.500.Pablo, comentó que “estamos contentos, es el cuarto año que estamos con este fogón `Los amigos de Polly`, en homenaje a mi hijo que falleció en un accidente. Seguimos disfrutando de la vida. Hace una semana y pico que armamos el fogón y ahora estamos viviendo esta fiesta”.“Se compite con otros fogones para ver quién hace el mejor asado, quién está mejor armado. Hace dos años que salimos en el tercer puesto. Estamos para compartir, perder o ganar nos da lo mismo”, dijo.El asador, en tanto, comentó que “pusimos la carne a las 17.30 y a las 23 se saca, va a fuego lento para no quemar el cuero. Le ponemos un preparado que hace mi compañero. Tiene pimiento, ajo, sal y otras cositas. Cada fogón tiene su secreto, aunque la receta básica es más o menos la misma. Cada uno le da su impronta”.Otro de los participantes remarcó que “esto es una juntada de amigos, es pasarla bien, todo tradicional. Recordamos a nuestro amigo. Acá estamos dos semanas, hay comida al mediodía, a la noche, es una gran juntada”.En la fiesta también se puede comprar alguna artesanía, ya que hay diversidad de puestos que ofrecen sus productos.En diálogo con, un hombre dijo que "estoy mirando para comprar un mate. Busco algo con boca chica porque lleva menos yerba y se nota en el grosos que son mates más sabrosos"."Lo voy a curar con yerba y un poco de wisky. Soy de Feliciano, ahora recorro la feria y después voy a disfrutar de los shows", remarcó.Un artesano contó que "vengo de Santa Fe. Hago planchetas, canastitas para las verduras, para el asado, parrillas, todo para asar. Se puede hacer tortillas, bife, salsita, lo que uno quiera. Hay muy buenas expectativas, son varios días"."Las provoleteras salen 2000 pesos, una parrilla está entre 6500 y 11000 pesos, hay ollas cuadradas de 8500 pesos, tenemos variedad de precios", comentó.Otro hombre de Santa Fe, contó que "hago porta macetas y llamadores. En un par de horas hago un porta macetas que sale alrededor de 2000 pesos".Un vecino de la localidad explicó que "estoy recorriendo un poco la feria, tenemos muchos emprendedores. Tengo mi suegra que hace tejidos, siempre se apoya a los emprendimientos locales".Otro emprendedor comentó que "venimos de La Paz. Es el segundo año que estamos. Se fabrica todo en familia, son muebles para los niños".Este viernes se presenta la banda de la Policía de Entre Ríos, después sigue la música chamamecera y finaliza la noche, el Brujo “Ezequiel”.El sábado, en tanto, estará Sele Verá, Fabricio Rodríguez, los Majestuosos del Chamamé y culmina con la presentación de Uriel Lozano.En la última jornada, el domingo, estarán Jorge Rojas, varios artistas locales y cerrará el Festival, Rodrigo Tapari.El intendente de Feliciano, Damián Arévalo, expresó a Elonce que “es una alegría inmensa poder hacer esta fiesta en esta tierra de tradiciones. Nos gusta mucho, son nuestras fiestas popualres. Tener el acompañamiento de la gente, de funcionarios nacionales, colegas intendentes, legisladores, para nosotros es muy importante”.“Es parte de nuestra identidad, la esperamos todo el año porque tiene que ver con algo que viene pasando hace 50 años. Es muy bueno lo que vamos a vivir estas cuatro noches”, dijo.Comentó que “es un evento que tiene características particulares. Primero estamos en medio de una plaza, algo que no se ve en ningún lado. Segundo, esta es una tierra ganadera, nació con los productores agrícolas y ganaderos. Es lo propio de nuestra zona”.Por su parte, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, dijo que “uno se siente ciudadano de Entre Ríos más allá de que hoy mi función política e institucional esté en Capital Federal. Cuando me preguntan cómo me siento volviendo a la provincia respondo que en realidad nunca me fui”.“Hoy mantuvimos una reunión con el intendente, con legisladores, con presidentes de comunas, para tratar el tema de la sequía que vivimos por tercer año consecutivo. Se ha recompuesto la situación parcialmente en algunos lugares pero en el norte entrerriano no ha llovido el volumen suficiente para revertir la situación, todo lo contrario. Estamos trabajando y acompañando la fiesta”, dijo.“Las fiestas populares se diseñaron y pensaron con un sentido, que es potenciar la actividad productiva de cada lugar. Este es un homenaje a los productores, a los hombres y mujeres que trabajan la tierra, así como la Fiesta de la Citricultura en Concordia, la Fiesta del Arroz en San Salvador. Se pensó para que sea una fiesta tradicional. Antes se hacía de día y hoy moviliza la economía, atrae turistas”, agregó.“Elegí un hermoso lugar en primera fila, pero hay que ir a hacer cola, esperar, sacar las entradas. Soy de Feliciano, vine a disfrutar de la fiesta”, dijo una mujer.Un hombre contó que “estoy disfrutando de la fiesta, este tipo de eventos son muy lindos. Cortó el viento y se puso mejor”.Otra mujer manifestó que “es hermosa la fiesta, vine a divertirme y a bailar”.