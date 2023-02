Entrerriana cumplió 102 años y sus hijos afirman que “su salud es una bendición”

Este viernes Sara Waigandt Vda. de Leiva cumplió 102 años. Es una de las personas más longevas de la ciudad entrerriana Crespo.“Doña Sara” vivió su infancia en la zona rural de Don Cristóbal, donde trabajó duramente junto a su familia, hasta que se afincó en Crespo, donde fue ama de casa, vendedora de cosméticos durante más de 20 años, entre otras actividades que siempre la mantuvieron ocupada.Tuvo 10 hijos: 7 varones y 3 mujeres, entre ellas Haydee Leiva, quien contó que “dentro de su situación y su edad, está muy bien. Creo que es su genética, además de estar bien cuidada, siempre controlada por los médicos. Se levanta a las 9.30 o 10.00, desayuna y luego almuerza. Por lo general come de todo, un poquito menos que antes, pero no tiene preferencia por una comida especial. Posteriormente tiene su siesta, la pasa a la tarde con nosotros y luego de la cena, a las 21.30 aproximadamente se va a dormir”.En esta ocasión recordó que “Sara disfrutará de un agasajo, “llegarán sus hijos que están residiendo en otras ciudades, más los que están viviendo aquí. Lamentamos que cuando Sara cumplió sus 100 años, en 2021, la pandemia impidió hacer un festejo mayor” resaltaron.Es la madrina de la primera incubadora del Hospital de Crespo y socia honoraria de Boca Juniors: “Le gustaba muchísimo el futbol, ahora mira menos, no le interesa tanto como en otros tiempos… Es una bendición tenerla. Clínicamente está sanita, puede tener alguna cuestión lógica por su edad, pero nada para preocuparse…”. (Fuente: Desde Crespo)