Fiesta en Feliciano con Jorge Rojas y Tapari: el Intendente destacó la cartelera

San José de Feliciano se prepara para vivir hoy la segunda noche del festival más importante del norte entrerriano en el marco de la 49º edición de la Fiesta Provincial del Ternero. En ese sentido, Elonce dialogó con el intendente Damián Arévalo.



“La primera noche nos sorprendió por el cambio climático, donde estas fechas de febrero son, generalmente, noches intensas de mucho calor y además tiene la característica de hacerse en un espacio público, como la plaza central de Feliciano, que tiene un espíritu especial con la fogata”, afirmó.



“La Fiesta del Ternero no es solamente cuatro noches, sino que rodea una serie de eventos como el desfile de jinete, la feria de artesanos, jineteada y los artistas arriba del escenario. Ahora el frío es una de las características que nos da un poco de respiro ante el calor sofocante de los últimos días”, expresó.



Organización del Festival



“Los días jueves y viernes son gratis para entrar al predio, donde abonan solamente los que desean sentarse o ingresar al sector de sillas. Mientras que el sábado y domingo tanto la entrada general como la platea cuestan $ 2.500. Estamos orgullosos de la cartelera que organizamos para este año y trataremos de mantenernos como una de las fiestas tradicionales del norte entrerriano”, afirmó.



Alojamiento para turistas



“Somos una localidad de eventos, donde cada vez que realizamos una actividad sucumbe todo el sistema de hotelería debido a que no son tantos los hoteles que tenemos en Feliciano y a partir de ese momento, trabajamos con los vecinos que alquilan departamentos o casas”, aclaró.



“Además, trabajamos con ciudades vecinas, en el cual hay personas que se alojan en esas localidades. Algo similar ocurre con los artistas, donde llegan a Feliciano el mismo día que se suben al escenario. Se forma una logística impresionante porque son ciudades como Feliciano que reciben por día 15 o 20 mil personas”, agregó.



Movimiento turístico con respecto a los comercios y gastronomía



“No es una fiesta popular y no va en poder sacar un rédito económico, sino es para ver cómo se moviliza tanto la economía de la ciudad, como los alquileres de los lugares para comer y toda la gente que tiene su cantina, es decir, distintas cuestiones que están relacionadas con la fiesta”, detalló.



Grilla de artistas



“Este viernes arranca con la banda de la Policía de Entre Ríos, después sigue la música chamamecera y finaliza la noche, el Brujo “Ezequiel”. Mañana tenemos artistas principales como la Sele Verá, Fabricio Rodríguez, los Majestuosos del Chamamé y culmina con la presentación de Uriel Lozano. En la última jornada, estarán Jorge Rojas, varios artistas locales y cerrará el Festival, Rodrigo Tapari”, finalizó. (Elonce)