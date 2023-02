Después de “días de otoño en verano", cuándo subiría la temperatura en Paraná

¿Cuándo regresan las altas temperaturas?

Sorprendió a más de uno elque se registra desde anoche en Paraná y la región. Si bien estaba pronosticado el ingreso de una masa de aire frío sobre la porción central del país , la vuelta a la búsqueda de algún bucito o campera para abrigarse por la mañana no deja de ser lo más comentado por estas horas.consultó a la vocera del Servicio Meteorológico Nacional, Cindy Fernández, quien recomendó llevar un abrigo a quienes asistan hasta altas horas de la madrugada al corsódromo “porqueSegún especificó, en la mañana de viernes en Paraná, se registraban “12ºC con cielo algo nublado y, y no tanto de verano”, reconoció la comunicadora meteorológica en relación a las térmicas que registran “valores bajos para esta época del año”.“Por la tarde se mantendrán las condiciones ventosas, pero hacia la noche se espera que la intensidad de los vientos comience a disminuir”, explicó y anticipó que “de sostenerse, aunque sea durante la noche con las bajas temperaturas, puede hacer. “El resto del fin de semana no estará tan ventoso”, aclaró.. “Será una jornada con cielo despejado o apenas algo nublado y se podrá disfrutar del sol”, anticipó la vocera del SMN.Y continuó: “Para el sábado por la noche, quienes salgan a cenar al aire libre o asistan al Carnaval, es recomendable que lleven algún abrigo porque las temperaturas descenderán rápido”., explicó.La vocera del SMN anticipó que “el domingo repuntan las mínimas con máximas de 26ºC y ambiente soleado”. Mientras que“El verano todavía no se fue”, sentenció Fernández y reveló quey mínimas que se acercarán a los 20/22ºC”.De acuerdo a lo que especificó la comunicadora meteorológica,. De hecho, refirió que “hasta marzo y abril, estadísticamente, suelen registrarse períodos cálidos”.Asimismo, comentó que. “Para los próximos días, en líneas generales, se espera buen tiempo con mucho sol y no se pronostican eventos de lluvias”, cerró.