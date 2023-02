Video: Insólito video: una lancha trasladó una pileta a través del río Paraná

Un hecho insólito ocurrió este jueves en aguas del rio Paraná, una lancha trasladó una pileta.



No se sabe si para ahorrarse el flete o porque la distancia no era tan larga, pero la ocurrencia hizo que todos los ojos giraran hacia el río cuando veían pasar a una lancha remolcando una pileta.



Las voces que se escuchan en off transmiten exactamente la sensación que tuvieron los que, apostados en las márgenes del río Paraná, veían pasar a una pileta.



Para eso los dueños de la lancha, sujetaron con una cuerda uno de los extremos de la piscina para jalar de ella y ponerla rumbo a su destino.