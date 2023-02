Es la primera mujer con el cargo de Comisario Mayor y asumió en Criminalística

Su nuevo rol como Directora de Criminalística

Este martes 14 de febrero asumió como flamante directora de Criminalística de la Policía de Entre Ríos, la Comisario General Alejandra Lorena Berón. Es, además, la primera mujer policía en Entre Ríos en acceder al cargo, habiendo hecho carrera en la Institución, alcanzando la máxima jerarquía en el escalafón.En los últimos años, estuvo a cargo del Sistema 911, además de ser Sub Jefa de la Policía Departamental Paraná y Sub Directora de Institutos Policiales, donde la catapultaron, junto a su probada eficiencia, a coronar su carrera, con el máximo rango policial, la Dirección de Criminalística.“Hoy como directora de la Dirección Criminalística, lugar que me vio transitar mis primeros años cuando me recibí de la escuela de oficiales. Volviendo con mucho orgullo a mi casa donde me vieron crecer”, comentó la funcionaria policial a“Estuve cinco años como Sub Directora de Institutos Policiales provincial, lugar donde formamos los futuros hombres y mujeres que luego van a formar parte de nuestra institución. Una zona neurálgica, en el cual la capacitación es lo principal del funcionario para que después se desempeñe de manera correcta”, se refirió en relación a este nuevo desafío.“Los profesionales que trabajan en este lugar llegan desde distintas formaciones académicas y por ende es personal capacitado en las distintas áreas que funcionan en criminalística”, describió.Además, agregó que “intervenimos desde un daño, una amenaza, un homicidio, accidentes de tránsito, es decir, que el espectro de trabajo es demasiado amplio. Siempre colaborando con las distintas direcciones”.“Lo que es la parte operativa y haber pasado por el 911 es una experiencia sumamente importante para hoy estar en el lugar que me encuentro. Es uno de los mejores destinos”, comentó.Por último, Berón expresó: “Cuando ingrese a la institución policial, acepte esto con amor hacia la profesión y un hábito de vida. Después hay que encontrar el equilibrio justo para poder cambiar la vida personal con lo profesional. La institución policial ha ido creciendo, se va adaptando y nos fue abriendo la puerta para lo que somos las mujeres. Son posibilidades que se nos dan y debemos responder con responsabilidad y trabajo", remarcó la funcionaria policial.Por otra parte, la comisario mayor, se refirió a su deber en el trabajo y cómo congeniarlo con sus tareas familiares. "Siempre le digo a mi hija que además de estar trabajando para la sociedad también lo hago cuidándola a ella. Es una cuestión de buscar el equilibrio justo para no dejar de ser mamá, parte de esa familia que integramos, y cumplir con nuestra profesión", consideró Berón.