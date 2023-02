“El gran paso” que dio el mellizo nacido en Año Nuevo y el pedido de su papá

En Año Nuevo, nacieron los primeros mellizos entrerrianos, pero al ser prematuros, lamentablemente uno de ellos falleció, mientras que el otro lucha por su vida en el Hospital Masvernat de Concordia.Sus papás son de muy bajos recursos e iniciaron una colecta para costear los gastos de alquiler. En este marco, Ezequiel Altamirano, padre de Leonel, dialogó cony manifestó: “A las 9 me pasaron el informe desde el Hospital Masvernat, donde me contaba la doctora que se encuentra bien porque le sacaron el respirador, es decir, que dio un gran paso, pero lo malo es que tiene la bacteria en el corazón”.Acerca de esa complicación de salud, dijo que “mandaron un remedio de Paraná, con el cual en tres días eliminaría la bacteria”.Asimismo, mencionó que “desde que estoy con mi nene, me encuentro alquilando en al lado del Hospital Masvernat, en Concordia”.En ese sentido, remarcó: “Necesito que me ayuden a pagar el alquiler y algo para comer. Antes comía la comida del Hospital al mediodía y a la noche, pero uno también está acostumbrado a comer de tarde”, y añadió: “Si se contactan por celular, manden audios o llamen porque no se leer”.Los interesados en colaborar pueden comunicarse al 3454657104 o hacer un depósito en dinero al siguiente CBU: 0110259030025913067529