Transición y lenta retirada de La Niña: ¿cuál es su impacto en sequía y lluvias?

¿Qué esperar a partir de ahora?

¿Cuál es la relación de La Niña/El Niño con las heladas?

Variabilidad térmica

. Esto sigue teniendo un impacto directo en la situación climática que vive el país. Lluvias erráticas, fenómenos escasos y sólo algunos sectores puntuales reciben lluvias que podrían destacarse. Además, las marcas térmicas también presentan su gran protagonismo.gran parte del país, pero alcanzaría su mayor rigurosidad sobre el sur del área pampeana., suele presentarse un ambiente más seco, y esto fomenta los cambios bruscos de temperatura debido a que la humedad suele regular los cambios importantes térmicos", señaló el meteorólogo Leonardo De Benedictis.La transición del evento La Niña a características neutrales, tiene asociado algunos cambios respecto a las lluvias, temperaturas, viento y humedad, es decir,Uno de los aspectos más destacados podría acotarse al tema de las precipitaciones, uno de los factores más importantes en este tipo de situaciones, ya que el evento La Niña, inhibe el ingreso de humedad a la zona central del país,Además, se le suma la circulación de viento norte,comience a observarse una mayor frecuencia de los eventos, pero aún no con respecto al volumen., ya que seguirán siendo erráticas y aisladas."Mucho se habla de la distribución y generación de precipitaciones en los diferentes estados el ENSO, pero a veces se deja de lado que,, suelen tener asociados eventos de heladas más tempranas y más tardías que lo normal, es decir,, sostuvo De Benedictis., por lo que este año, no se prevé que se observen fenómenos demasiado alejados de la fecha media.Este año en particular, por el hecho de estar atravesando una transición a condición neutral,en donde La Niña se encontraba en mayor plenitud.Durante los años neutrales,, siendo que rara vez se adelanta de esa fecha. De todas maneras,, hasta que el evento La Niña se disipe en su totalidad.