Anunciaron fecha de inicio de inscripciones de becas secundarias provinciales

Paraná Detallaron requisitos y plazos para solicitar el boleto estudiantil en Paraná

¿Qué tienen en cuenta a la hora de aprobar una beca?

La fecha de las becas universitarias

Los nuevos montos

Los plazos

. En ese sentido,dialogó con su titular, Sebastián Bértoli, que brindó todas las precisiones al respecto., puntualizó en primer lugar.“Abrimos inscripciones para cualquier estudiante con intenciones de lograr el beneficio. En muchos casos son renovaciones, para quienes cumplen los requisitos. En otros, son inscripciones nuevas”, valoró.El ex arquero de Patronato sostuvo su balance de su gestión: “Estamos muy contentos. Año a año hemos ido incrementando el número de beneficiarios. Por el mismo camino y trabajando, intentando después de dos años difíciles que fueron el inicio de la gestión con la pandemia, que nos paralizó un poco lo territorial”. Además, cree que el 2022 le permitió “hacer parámetros y estadísticas importantes”.El funcionario provincial profundizó el cambio de sistema que posibilitó dejar atrás las largas colas que se realizaban en la antigua oficina en Casa de Gobierno. En esa línea, expresó: “Por iniciativa de la gestión anterior hubo un cambio de sistema que fue significativo, que fue cortar con un paradigma de 30 años de formularios en formato papel”. Por otro lado, hoy “cada estudiante puede inscribirse a través de nuestra página www.institutobecario.gov.ar ”. Allí indicó que deben llenar cada espacio con los requisitos académicos y económicos.. Son los únicos requisitos que pedimos”, expresó el ex concejal. Además, manifestó que la idea es proyectar la vuelta de la beca al mejor promedio, situación que no está presente desde la etapa de la pandemia.. Con respecto a becas rurales y discapacitados, anticipó: “La beca de estudio comenzamos la inscripción ahora”, aunque se hace con formato papel.“Estamos contento por eso. No solo porque hemos logrado incrementar el número de beneficiarios el año pasado, sino que también hemos estado por encima de los indicadores inflacionarios en lo que fue el 2022”. Además, sobre los valores admitió que es gracias “a la buena administración que venimos teniendo”. Con respecto al porcentaje, reveló que el gobernador Gustavo Bordet “seguramente lo estará anunciando”.Por otra parte,aunque cree que va a depender de la demanda. En ese sentido, el órgano visitará los diferentes puntos de Entre Ríos para brindarle accesibilidad a aquellos estudiantes secundarios que no disponen de internet o una computadora.