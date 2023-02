Gualeguaychú: esperan un “corsódromo repleto” en el fin de semana de carnaval

Después de un sábado con localidades agotadas, el presidente de la comisión de carnaval destacó la jornada del 11 de febrero y esperan que el fin de semana de carnaval se replique el mismo éxito.“Veníamos analizando el sábado durante la tarde porque hubo un gran movimiento de ventas. Ya teníamos todo armado para que al inicio del espectáculo se cerraran las boleterías”, declaró Lucio Benítez.En este sentido, se completó el cupo de 26 mil personas que tiene el corsódromo. Es importante detenerse en este punto y señalar que el aforo del espacio se ha achicado en el tiempo por la construcción de los dos playones, y porque hay tribunas que no están al 100% porque los tablones no llegaron a tiempo. “Nosotros en octubre encargamos 2 mil tablones, pero no llegaron todos por la gran demanda de madera en la provincia”, dijo aEn relación a la modalidad de pago, Benítez contó que se nota un gran uso del débito y el crédito, en detrimento del dinero en efectivo.Por otra parte, el presidente de la comisión del carnaval informó que se reforzaron los controles para el ingreso a los diferentes sectores. En tanto, informó que las boleterías trabajan de corrido durante toda esta semana.Asimismo, es importante destacar que el 50% de descuente que venían teniendo los gualeguaychuenses no aplicaría para el fin de semana del carnaval.