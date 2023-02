Enersa informó que la demanda de energía creció 21,7% en febrero

Enersa informó que el domingo 12 de febrero a las 16:00, y como consecuencia de una fuerte ola de calor, se registró un máximo de demanda para un domingo de verano de 821 MW en nuestra provincia. No obstante, el pico histórico continúa siendo el del pasado 20 de enero a las 14:49, de 972 MW. Con estas cifras, y a pesar de que Entre Ríos fue una de las provincias más calurosas del país, "el sistema eléctrico provincial respondió con normalidad".



Cabe aclarar que, "durante la primera quincena de febrero, la demanda creció en un 21,7% con respecto al año anterior, producto de las altas temperaturas sostenidas que se vienen registrando".



“Hay dos factores primordiales que contribuyen a que no hayamos tenido inconvenientes en el servicio eléctrico”, explicó el presidente de Enersa, Ramiro Caminos. “Por un lado, planificamos y realizamos las inversiones necesarias en el marco del Plan Verano 2022-2023 para garantizar la correcta operación del sistema y acompañar la evolución de la demanda; y, por el otro, seguimos promoviendo la cultura del uso responsable de la energía”, indicó.



Si bien se espera un alivio para los próximos días, aún falta tiempo para que termine el verano, por lo que Enersa insiste en el uso responsable de la energía: Aire acondicionado -Regularlo en 24° (Por cada grado inferior a esa temperatura, el consumo aumenta entre un 5% y 7%).

-En caso de contar con más de uno en el domicilio, no utilizarlos todos al mismo tiempo.

-Apagarlo una vez que el ambiente esté refrigerado.

-Verificar que las puertas y ventanas estén cerradas para mantener el ambiente climatizado.

-Limpiar periódicamente los filtros. Iluminación -Evitar dejar las luces encendidas si no se utilizan.

-Aprovechar la luz natural al máximo.

-Utilizar focos LED, ya que requieren menos energía y duran más.

-Mantener limpios los focos. La tierra acumulada disminuye la intensidad lumínica en un 50%. Energía en espera -Desenchufar aquellos artefactos eléctricos que permanecen conectados a la red sin estar encendidos (cargadores de celulares, equipos de música, hornos de microondas, consolas de video juegos, etc.) ya que consumen electricidad de todas formas.



-Apagar la computadora si no se la utiliza (una PC en modo de espera equivale hasta un 70% de su consumo en modo encendido.