El hospital San Roque continúa con el calendario de vacunación nacional en niños

A pocos días del inicio escolar, el hospital materno-infantil San Roque de la ciudad de Paraná, se encuentra aplicando la dosis contra el Covid-19, así como también las vacunas reglamentarias que exigen las instituciones educativas. En ese marco,dialogó con la enfermera Estela Larrosa.“Empezamos con el período escolar y los padres se empiezan a apurar cuando no lo han vacunado. Antes eran tres vacunas y ahora son cuatro porque se agregó una segunda dosis de la Varicela”, expresó.Acerca de la vacuna para la varicela, remarcó que “hay escuelas que lo piden y otras que no, pero es para el ingreso escolar”.Con respecto a los síntomas que puede tener el niño post vacunación, dijo: “Hay dos vacunas que dan fiebre después de los siete o diez días y las otras dos pueden dar en el momento. Son dolorosas y las indicaciones que realizamos es el pañuelo de agua fría en la zona donde se colocó la dosis y el antitérmico”.Asimismo, se refirió a la vacuna contra el Covid-19: “A partir de los seis meses hasta los 2 años se le aplican la dosis Moderna y para chicos de 3 a 11 años, la Sinopharm”.Además, sobre el tercer refuerzo mencionó que “la mayoría tienen dos y le faltaría una tercera dosis. También hay chicos de 2 o 3 años que recién se vacunan porque se las exigen para viajar”.En ese sentido, agregó que las vacunas para la fiebre amarilla se colocan “los días jueves de 8.30 a las 17.45 horas”, y aclaró que “se la aplican para los viajes a zonas endémicas, pero no es obligatoria”.Por último, contó sobre los horarios del vacunatorio: “De 8.30 a 18 horas”, y destacó que “por día colocamos 128 dosis, aproximadamente”.