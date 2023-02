Federal disfruta su última noche del Festival Nacional de Chamamé

La gente le pone color al Festival

Declaraciones de la gente

Presencia política en Federal

Video: Rogelio Frigerio estuvo presente en el Festival Nacional de Chamamé

Comenzaron los últimos shows

La edición 48º del Festival Nacional del Chamamé de la ciudad de Federal transitó su segunda noche desde el escenario Ernesto Montiel del Anfiteatro Pancho Ramírez.recorrió el evento con móviles en vivo, como cada noche, en el marco del segmento “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.Mucha gente se acercó al evento a estar presente en Federal para esperar la presencia de los artistas locales, provinciales y nacionales. Estuvieron desde temprano haciendo largas colas para ingresar al predio.Un hombre, oriundo de Gualeguaychú, indicó a Elonce que “brindó un servicio con respecto a iluminación, pantalla o sonido”.Otro hombre, de Federal, señaló que “es una fiesta muy importante para la ciudad de Federal porque se escucha en todo el país y nos representa”.Una mujer de Federal, remarcó que “me enamoré del Festival por todo lo que brinda, no solamente al pueblo sino también a la convocatoria que tiene. Todo enero y febrero, Federal se viste de fiesta”.“Soy de Concordia y vine las tres noches porque me gusta el chamamé”, contó un hombre.Otra mujer, oriunda de Río Cuarto, Córdoba, comentó que “es la primera vez que vengo. Lo que más destaco es la bailanta y el clima que se vive en el Festival”.Rogelio Frigerio fue uno de los asistentes del evento, tal como lo hicieron anteriormente Enrique Cresto en la segunda jornada. En este caso, el referente de Juntos por el Cambio expresó: “Muy contento de estar en Federal, otra vez en el Festival del Chamamé”. A su vez, resaltó: “Estamos recorriendo los stands con los artesanos, gente de todo el pueblo. Tuvimos una reunión con nuestros militantes y ahora vamos a disfrutar un poco del festival que tanta falta nos hace a los argentinos y entrerrianos entre tanta angustia y tanta desesperanza”.En cuanto a la importancia de la cultura para una posible gestión, Frigerio indicó: “Es central. Tenemos mucho para mostrar y tenemos que mostrar más de lo que somos. No es lo mismo mi departamento que Federal o Feliciano. Cada pueblo tiene su historia, tiene su cultura y tiene mucho para hablar”. Al mismo tiempo, instó a los argentinos a aprovechar el “boom” de este tiempo estival.Por último, profundizó que todos los pedidos de los entrerrianos son iguales a todos los signos políticos: “Quieren trabajar. Quieren uno digno y de calidad. Es lo que más añoran” concluyó.Los de Sheridan fueron encargados de abrir la grilla de artistas que se presentarán en Federal. Desde muy pequeños los integrantes se vincularon a la música, dejando atrás algunas tragedias personales en el medio. Hoy, el público siguió el ritmo de sus canciones más conocidas.