"Es una pasión de toda la vida", dijo Piaggio sobre el carnaval de Gualeguaychú

El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, dirige desde hace 25 años una batucada que desfila por el corsódromo del Carnaval del País y aseguró que “es una pasión de toda la vida”, por lo que cada sábado cuando siente retumbar los graves de los tambores en el pecho está en su “lugar en el mundo”.



“Soy médico cirujano y abogado, pero mi verdadera profesión es la del carnaval”, dijo Piaggio y contó que “es una pasión de toda la vida”.



Participó por primera vez del carnaval a los cinco años y a los 19 debutó como director de batucada. Hoy, con 44, está cumpliendo 25 años al frente de la batucada “Los Pibes” que este verano se presenta en Papelitos, pero a lo largo de su historia pasó por las cinco comparsas del carnaval de Gualeguaychú.



“No me quiero perder ninguna noche porque estoy cumpliendo mis bodas de plata dirigiendo”, aseguró el intendente que fue electo por primera vez en 2015 y renovó su mandato en 2019 por el Frente Justicialista Creer Entre Ríos.



“La batucada tiene unos 50 integrantes y hay 20 que son los pibes originales, que ya no son pibes. Algunos pasaron el medio siglo y tienen hasta nietos”, contó entre risas.



El grupo ganó el año pasado el premio a la mejor batucada en un empate con el conjunto “Sonido de Parches” de la comparsa Ará Yeví y, en esta edición, busca retener el título.



Una de las características del paso del intendente por el corsódromo cada sábado de carnaval es que va acompañado por su hijo mayor, Bautista, de 13 años.



A su vez, el dirigente político describió a la pasarela más famosa del país como su “lugar en el mundo” y resaltó: “Donde más cómodo me siento es ahí adentro”.



“Cuando llega la batucada sentís los graves en el pecho y ves que la gente verdaderamente se enloquece”, describió.



Sobre la música, el funcionario explicó que la batucada local tiene sus particularidades: “es una confluencia del samba brasilero y la música rioplatense que tiene el candombe uruguayo y las murgas en general. Todo eso confluye y desde hace unos 50 años tiene un formato bien característico de Gualeguaychú, que no es lo uno ni lo otro”.



Si bien Piaggio estudió música para componer los temas originales del grupo, aclaró que la mayor parte de su formación es autodidacta. “Acá en Gualeguaychú los gurises nacen con una pelota y con un tambor para tocar”, afirmó.



También, destacó que otra de las singularidades de la ciudad es que conviven dos carnavales: "Los viernes es el carnaval popular, donde murgas y conjuntos carnavalescos de todos los barrios participan del corso".



Esta festividad recibe el nombre de Corso Popular Matecito y se caracteriza por una masiva participación comunitaria que despliega espuma, música y baile al son de la corneta murguera, que fue declarada Patrimonio Cultural de la ciudad.



"Antes todo era como en este corso popular, pero llegó un momento, hace unos 40 años, que se crearon las comparsas de los clubes que tenemos hoy los sábados en el Carnaval del País", detalló Piaggio.



"Así, se armaron dos carnavales. Uno es bien nuestro y el otro es un espectáculo tremendo que pegó un salto cualitativo cuando se inauguró el corsódromo en 1997".



Mientras que para quienes viven fuera de esa ciudad entrerriana puede parecer incompatible ser intendente y director de batucada, Piaggio indicó que en Gualeguaychú "todo el mundo está relacionado de alguna manera con el carnaval" y planteó que lo raro hubiese sido dejar su puesto de batuquero al asumir como intendente.