Seguirá el calor en Entre Ríos: 10 departamentos en alerta por temperatura alta

El pronóstico para el comienzo de la semana

Según la última actualización, continuará el calor sofocante que azotó a los principales puntos de Entre Ríos.. Las temperaturas pueden ser muy peligrosas y especialmente puede generar inconvenientes en los grupos de mayor riesgo.Por otra parte,Además, el SMN indica que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.A nivel país, hay dos provincias que estarán bajo alerta roja, es decir, la más grave. En el caso de Mendoza, Este de las Heras, La Paz, San Martín, Santa Rosa y Lavalle son las que estarían sometidas a grandes temperaturas.También estará en Corrientes en General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce. En esa línea, las precauciones del SMN informan que pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.Paray alrededores, el lunes habrá alguna nubosidad y la temperatura máxima no superará los 32°, además el tiempo comienza a desmejorar y aumenta la posibilidad de lluvias. En tanto, para el martes las probabilidades de lluvias ascienden y se espera que la temperatura oscile entre los 21° y los 34°Ya el jueves las condiciones irán mejorando y no hay casi probabilidades que llueva; estará parcialmente nublado y la máxima será de 33°. El viernes será similar con temperaturas que rondarán en los 30°.Entendrá este lunes la posibilidad de lluvias es aún mayor y la temperatura rondará los 32°. En tanto el martes y miércoles, los registros oscilarán entre los 32° y 33°.El jueves estará nublado y la temperatura mínima será de 20°, mientras que la máxima será de 33° Por su parte, para el viernes es espera una jornada soleada y se prevé que la máxima sea de 31°.Parael lunes la inestabilidad comenzará a ganar terreno durante la tarde/ noche y la temperatura no superaría los 32 grados. Se espera que durante martes, llueva y haya una temperatura entre 22° y 35°. En tanto el miércoles el calor se mantendrá y la temperatura superará los 30°.Para el jueves, estará parcialmente nublado y la temperatura mínima será de 20°, mientras que la máxima rondará los 34°. Por su parte, para el viernes no se pronostican lluvias.Por último, ense prevé que el lunes la inestabilidad comenzará a ganar terreno durante y hay probabilidad de lluvias. La temperatura no superaría los 32 grados.En tanto, el martes se espera que la temperatura ascienda hasta los 34° y podría haber lluvias aisladas por la noche. El miércoles estará nublado y la mínima es de 18°.Ya el jueves la temperatura mínima será de 19°, mientras que la máxima será de 33°. Por su parte, para el viernes no se pronostican lluvias y las temperaturas variarían entre los 19° y 32°.