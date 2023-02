Es médico, sobrevivió al terremoto de Haití y es parte de la comparsa Marí Marí

Desde hace 15 años, Juan Boari es el arengador emblemático de la comparsa Marí Marí que cada sábado enfervoriza al público del Carnaval del País con el latiguillo "con el amor de todos ustedes, hoy nos sentimos campeones del mundo", pero también es concejal en Gualeguaychú, médico cirujano y sobreviviente del terremoto de Haití en el año 2010, cuando formaba parte de una misión humanitaria de los Cascos Azules bajo mandato de las Naciones Unidas.



Con el grito "¡Y que viva el carnaval!", Boari da inicio cada noche de carnaval al desfile de Marí Marí por el corsódromo de Gualeguaychú.



"En la estructura musical hay espacios para arengar, donde cuento que este año somos 'Enérgica', que traemos la energía, que somos la supercampeona y la aplanadora. Y pierdo tres kilos en cada pasada", explicó a Télam Boari, de 46 años, entre las carrozas y espaldares de plumas del galpón de Marí Marí.



Entre los latiguillos que más encienden al público, Boari destacó el que dice "con el amor de todos ustedes, hoy nos sentimos capeones del mundo". Lo curioso es que esta frase la pensó el año pasado y salieron cuartos como comparsa.



"Pero por suerte después salimos campeones con la Scaloneta y ahora la gente se vuelve loca. Es muy emocionante", sostuvo el arengador que comenzó con esta tarea en 2008 y desde entonces se fue profesionalizando.



"La arenga lleva afinamiento", advirtió Boari, quien también es médico cirujano en el Hospital Centenario de Gualeguaychú y los miércoles viaja hasta la Ciudad de Buenos Aires para cumplir con su guardia en el Hospital Tornú.



"Al principio mi jefe del Tornú me decía: '¿cómo que salís en el carnaval?, como si los médicos no podríamos estar en el carnaval. De hecho, el intendente también es médico y director de una batucada. Es loco, pero acá es muy común eso. Acá no llama la atención, nacimos en el carnaval", explicó el profesional que tiene los horarios de guardia organizados para descansar después de las noches de desfile.



Entre las anécdotas que vive como médico, Boari contó a Télam que lleva la motivación al hospital. "Les digo a los pacientes: '¡Estás vivo, vamos arriba!'. O entro a la sala y grito: '¿Qué pasa con el hospital? ¡Explota! ', que es una frase muy conocida de Marí Marí", relató entre risas el cirujano que imposta la voz como si fuera un locutor.



También, contó que muchas veces le pasó de darle el alta a un paciente y después lo ve desde arriba de la carroza "tomándose un vinito en el Corsódromo".



Como si con su profesión de médico y el carnaval no fuera suficiente, Boari se desempeña además en Gualeguaychú como jefe del bloque de concejales del Frente Justicialista Creer Entre Ríos.



Y en su historia también guarda la trágica experiencia que le tocó vivir cuando presenció el terremoto de Haití en 2010, durante una misión humanitaria de los Cascos Azules de las Naciones Unidas.



"Fue muy duro, operamos desde un martes a la tarde hasta el viernes a las 10 de la mañana sin parar y a 40 grados de calor", recordó Boari y su rostro se puso serio por primera vez durante la entrevista.



"No teníamos insumos y operamos al aire libre. Operamos en la Plaza de Armas porque había réplicas. El primer paciente que operamos en el quirófano, que era un container, se nos cayó", continuó.



"En esos días perdí ocho kilos porque estás deshidratado y muerto de miedo", afirmó el médico y recordó que en el hospital reubicable de Argentina donde trabajaba se formaban filas de más de 5.000 personas, por lo que algunas madres "tiraban a los niños por arriba del paredón para que los atendiéramos. Eso fue terrible".



Después de haber vivido una tragedia semejante, pareciera que Boari tiene más motivos para festejar la vida y más energía para gritar cada sábado "¡Y que viva el carnaval!".