Calor sofocante en el país: se registran temperaturas superiores a los 40º

Más de 39ºC

La temperatura trepó a 40º

Video: La ola de calor se agudizará este fin de semana: modelo con el avance de las horas

Cuándo comienza a disiparse la ola de calor

Golpe de calor

Este domingo, al mediodía una ciudad entrerriana fue la más caliente de todo el país.Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta localidad a las 12 marcó 38.2ºC con una humedad del 28% luego le seguía la localidad correntina de Paso de los Libres con 38º y en tercer lugar la ciudad entrerriana Concordia 37.6ºC y una humedad del 25%.Para las 13, Gualeguaychú seguía siendo el lugar más caliente el país y la temperatura continuaba en ascenso y registró 39.3ºC con una humedad del 25%. Mientras que el segundo lugar más caluroso del país fue Pehuajó con 38,6º., la localidad de Gualeguaychú continuaba siendo la más calurosa del territorio argentino, con una temperatura dey una humedad del 24%. En el ranking le seguía Concordia con una temperatura de 39.4ºC y una humedad del 17%Pasadas las 15, la temperatura llegó hasta los 40.2º en Santiago del Estero y la ciudad más caliente de la provincia era Gualeguaychú con 40º.El calor no da tregua y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por temperaturas extremas para un sector de Entre Ríos. Abarca a los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador.Se espera que el lunes, con mayor probabilidad, se podrían presentar precipitaciones aisladas en el centro y norte de Argentina, pero se aguarda por un frente frío principal que estará recorriendo el país de manera rápida durante el próximo martes, con mayor chance de generar lluvias y tormentas generalizadas, organizadas y fuertes, y el ansiado marcado descenso de temperaturas.Uno de los problemas de salud más habituales durante los días de temperaturas extremas es el golpe de calor.Según profesionales de la salud el golpe de calor es un trastorno por el cual se acumula calor en el cuerpo y, por distintas razones, el organismo es incapaz de eliminarlo. El golpe de calor requiere tratamiento de urgencia ya que si no se trata, puede dañar rápidamente funciones del cerebro, el corazón, los riñones y los músculos.El diagnóstico se define por elevada temperatura corporal (típicamente, pero no siempre, superior a los 40° C) y disfunción orgánica múltiple que, si no se tratan de manera rápida y adecuada, puede ser fatal.Los síntomas más frecuentes que dan cuenta de un posible golpe de calor- Hipertermia (aumento de la temperatura corporal)- Alteración de la conciencia- Antecedente de permanecer en un lugar no acondicionado- Presencia de letargo, astenia, cansancio y/o falta de apetito- Mareos, zumbidos, náuseas y vómitosEl golpe de calor puede dañar órganos vitales y se debe evitar llegar a ese momento.1 - Vestirse con ropa clara y ligera2 - Usar sombreros y gorras, incluso estando en la sombra3 - Evitar salir en las horas de mayor intensidad de los rayos solares (entre las 10 y 17 horas)4 - Beber la cantidad suficiente de agua5 - Evitar la actividad física al aire libre entre las 10 y las 17, aproximadamente6 - Si no es posible evitar la actividad laboral extenuante bajo el sol intenso, se recomienda tomar períodos de descanso y rehidratarse continuamente7 - Evitar estar mucho tiempo en lugares cerrados muy calurosos8 - Recordar que la hidratación en los bebés y las personas mayores se vuelve imprescindible, muchas personas mayores dejan de beber y solo lo hacen ante la insistencia de un tercero9- Se trata de una urgencia médica: lo más importante es normalizar la temperatura corporal y llevarla entre 36,5 y 38 °C, aproximadamente, en pocos minutos.La hidratación es indispensable, en algunas oportunidades se recomienda agregar bebidas con sales y enfriar el cuerpo. Lo importante es tener en cuenta que siempre se debe concurrir a un centro médico para recibir atención adecuada.Los bebés que se alimentan exclusivamente a pecho no necesitan tomar agua, pero hay que amamantarlos con mayor frecuencia. No hay que exponerlos al sol directo hasta los seis meses. Es necesario mojarles la piel y consultar ante cualquier reacción, diarrea o vómitos.Además, es indispensable reforzar la hidratación al hacer actividad física: si se entrena durante los días de mucho calor es esencial mantenerse hidratado antes, durante y después del ejercicio. Otro consejo es mantener una alimentación liviana, evitar comidas de lenta digestión y pesadas. Por eso, se aconseja el consumo de frutas y verduras.