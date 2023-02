Federal vivió la segunda noche del Festival Nacional del Chamamé

La palabra del intendente de Concordia

Video: Enrique Cresto estuvo presente en el Festival Nacional del Chamamé

Declaraciones de la gente

Testimonio de Tarragó Ros

Maru Figueroa: "Es una felicidad enorme poder estar junto con el Chango Spasiuk"

Video: Maru Figueroa habló con Elonce de su participación en el Festival Nacional de Chamamé

Chango Spasiuk abrió la segunda noche

Distinguido

Video: Conferencia de prensa del Chango Spasiuk en Federal

La participación de más artistas

La palabra del intendente de Federal

Cartelera para la última noche

La edición 48º dek Festival Nacional del Chamamé de la ciudad de Federal transitó su segunda noche desde el escenario Ernesto Montiel del Anfiteatro Pancho Ramírez.recorrió el evento con móviles en vivo, como cada noche, en el marco del segmento “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.Enrique Cresto, intendente de la ciudad de Concordia, dialogó cony expresó sus sensaciones con respecto al Festival.Una mujer, oriunda de San Salvador, indicó aque “el Festival es muy lindo. Hoy a la tarde estuve en la bailanta y ahora estoy descansando un poco”.Otra mujer, de Concordia, señaló que “es hermoso el Festival de Chamamé y vengo todos los años”.Un hombre de San Javier, Santa Fe, remarcó que “conocí la fiesta por la televisión. Era un sueño porque quería venir siempre y estoy emocionado. Me gusta mucho la música del Litoral”.“Soy de Mar del Plata y hace 19 años que vengo. Nos encanta el chamamé”, contó una mujer.Otra mujer, oriunda de Pilar, provincia de Buenos Aires, comentó que “la fiesta es hermosa y todos los años estoy presente”.El músico y acordeonista de chamamé le contó aque “el Festival de Federal es una especie de santuario como es Cosquín, donde está por encima de los artistas y de las comisiones porque es un patrimonio cultural de la humanidad”.“Estoy emocionado porque me acuerdo de mi papá, quien murió muy joven a la edad de 54 años. La vigencia y el cariño de la gente por cómo era de persona”, dijo.Indicó que “el público de Federal es chamamecero. Para mí, son unos espectadores cómodos porque saben”.Por último, contó que “el chamamé es un camino de autoconocimiento, lo más parecido a un rezo”.En diálogo con, la guitarrista paranaense de 35 años expresó que “es una felicidad enorme poder estar junto con el “Chango” Spasiuk para participar del segmento que se va a llamar “Taco y suela”, en el cual nos presentamos muchos músicos invitados”.Uno de los representantes más importantes de la cultura argentina fue quien salió en escena por más de 40 minutos al escenario. Bajo una multitud, Federal celebró su presentación en suelo entrerriano.Un gran marco de público estuvo presente en el escenario principal del Festival Nacional del Chamamé, que vive una nueva edición en el marco de Nuestras Fiestas.Chango Spasiuk recibió un meritorio reconocimiento por parte de la organización al recibir el premio Cachencho de bronce 2023. En base a los motivos, el presentador expresó que fue “por su trayectoria, por su aporte a la cultura nacional y en particular al chamamé.“Me parece que el año que viene nos tenemos que ir a la bailanta”, expresó tras recibir el premio con lágrimas en los ojos. Al mismo tiempo, agregó: “Es un honor y ojalá podamos devolver la remera que decía Tarrago Ros 100 años”.Por último, el artista manifestó: “Ojalá podamos devolver todo este cariño, este reconocimiento y este respeto con acciones, con proyectos que estén a la altura del arte, no como un entretenimiento, sino para pensar en voz alta como queremos vivir en comunidad, las cosas que queremos y las que son constructivas para todos”.La segunda noche del Festival Nacional de Chamamé no solamente tuvo la presencia distinguida del Chango Spasiuk, sino que también reunió a otros artistas locales y provinciales que demostraron que llevan el chamamé en la sangre.Gerardo Chapino, intendente de la localidad de Federal, brindó una conferencia de prensa en la que destacó que “son muy pocos los festivales de género y la provincia de Entre Ríos tiene uno que está ubicado en el norte, pero que es de todos”.Además, se refirió a Spasiuk: “Esa amabilidad que tiene él para poder compartir el escenario con nuestros músicos. En comisión siempre se vota y se toman cinco o seis personas relacionadas al mundo del chamamé, en la que no solamente pueden ser músico sino también historiadores, conductores o locutores. En esta ocasión el Chango fue quien ganó el Cachencho de bronce”.Con respecto a la selección de los artistas, dijo: “Es una decisión muy difícil. Son tres noches, donde participan 36 músicos que se suben al escenario Ernesto Montiel y el cual es la catedral del chamamé”.Finalmente, habló sobre el certamen nuevos valores: “El chamamé tiene distintos estilos y a veces es difícil porque depende del gusto del jurado y del público poder llegar a tener la aprobación de los tres o dos para poder ganar la competencia”.