El Gobierno nacional pagará profesores particulares a quienes adeuden materias

en una nueva reunión del Consejo Federal de Educación. El ministro Jaime Perczyk fue el encargado de adelantar los detalles.Según comentaron desde Educación,Perczyk explicó que la iniciativa “busca promover el egreso efectivo de los estudiantes del nivel secundario” y destacó que el Gobierno nacional “destina los fondos para financiar las tutorías en todo el país”.Cada tutor/a tendrá a su cargo grupos de no más de 20 estudiantes a los que preparará las cuatro semanas previas a las mesas de exámenes en tres instancias de evaluación: inicio, mitad y fin del ciclo lectivo.Las clases de apoyo serán a contraturno o los sábados y habrá tres campos de saberes para trabajar las distintas asignaturas: Escritura, lectura, compresión de textos y técnicas de estudios; un segundo campo de pensamiento lógico, resolución de problemas, lectura e interpretación de información y análisis de las Ciencias Naturales; y el tercero compuesto por análisis e interpretación de los contextos socioculturales y profundización de los conocimientos de las Ciencias Sociales. El Estado pagará las tareas de cada docente tutor, aunque aún no especificaron a partir de cuándo ni cuánto sería, publicó el diario Sur Digital.La secretaria de Educación, Silvina Gvirtz, agregó que “las chicas y los chicos que se llevan materias van a tener profesores que los acompañan para prepararlas y rendirlas”.“Siempre hay una desigualdad muy fuerte entre quienes pueden pagar un profesor particular y quienes no y por eso, desde el Estado, impulsamos este programa para que todas y todos los alumnos tengan las mismas posibilidades”, acotó.