Federal vive el Festival del Chamamé con la bailanta más grande del país

Tras una exitosa primera noche, el Festival Nacional del Chamamé está a la espera este sábado de su segunda jornada. Mientras tanto, ciudadanos y algunos visitantes se congregaron en el club Unión, frente al camping municipal, donde dieron el testimonio adel valor que tiene.Una mujer oriunda de Paraná, que no pertenece a ningún grupo de baile, afirmó delante de las cámaras: “Somos individuales, sin coreografías, sale del corazón, como es el chamamé”. Además, agregó que cada uno “baila a su paso y como lo sentís”. También dijo que “no se pierde nada” de este evento cultural.Una pareja, por otro lado, destacó: “Andamos queriendo disfrutar como todos los años este hermoso momento que es la bailanta chamamecera”. Al mismo tiempo, el hombre enalteció que cuando baila chamamé “no hay dolores, no hay pena y no hay nada”.“Nos olvidamos de todo”, resumió una pareja de San Salvador al reunirse al compás de la música chamamecera. Dos personas oriundas de Pilar, en cambio, dijo que “es un gran festival” el de Federal y que “siempre le gustó venir”.