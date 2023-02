Incendios: Se mantienen vuelos preventivos en la zona inferior del Delta

La brigada entrerriana continúa con guardia activa y vuelos preventivos sobre la margen del río Uruguay en zona cercana a Ceibas. El borde costero del Paraná sigue sin registrar focos ígneos activos. En la zona rural de Federal el foco se encuentra sin actividad.



Durante el vuelo vigía realizado este viernes en la región inferior del Delta hasta una zona ubicada al oeste de Ñancay, sobre la margen del río Uruguay, la Brigada de Respuesta Ambiental de Entre Ríos no detectó situaciones que requirieran de intervención. Igualmente se mantuvo la guardia y se realiza este sábado un nuevo vuelo preventivo sobre la región.



Por otra parte, el reporte diario en base a monitoreo satelital y visual costero sobre el borde costero del río Paraná en la zona del Delta, no registró focos activos este viernes. El personal de Protección Civil y Gestión de Riesgos y la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias de la provincia de Santa Fe, mantuvo la guardia activa en el comando ubicado en Alvear (Santa Fe).



A su vez, Defensa Civil de Entre Ríos comunicó que ya no hay focos de incendios activos en la estancia Gonano, ubicada en la zona rural de Federal.



Se solicita nuevamente a la población evitar el encendido de fogatas en lugares no habilitados o debajo de árboles, arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos y detener el auto en zonas secas durante mucho tiempo. También es importante llevarse los residuos, ya que los vidrios y latas pueden originar incendios.