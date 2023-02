La estrella del verano: Turistas gastan 10.000 por fin de semana en el carnaval

La "industria" del carnaval se motoriza cada año en ciudades como Gualeguaychú y Corrientes, donde proyectan recibir más de medio millón de visitantes este año con un gasto promedio por noche de $10.000 por persona."Las primeras noches de carnaval nos han arrojado datos muy positivos. El 80% de los turistas viene con amigos o familia y tienen un gasto promedio arriba de los $8.000, $9.000 por noche por persona; esto incluye la entrada, estacionamiento, después la consumición interna y más del 75% se mueve en vehículo particular y un 20% utiliza el transporte público", señaló el responsable del Observatorio Turístico de la provincia de Corrientes, Roberto Bezos, en diálogo con Télam.En este sentido, Bezos explicó que para dimensionar el movimiento económico que generan los festejos de carnaval es necesario trascender la capital correntina, "porque en más de 20 localidades de la provincia se realizan carnavales de gran envergadura y, además de los carnavales que se están desarrollando en el corredor sur de Paso de los Libres, por ejemplo, que tienen mucha influencia de Brasil, son espectaculares"."En este momento se presenta un movimiento prácticamente todo el año, porque acá trabajan desde talleristas que se dedican a los estandartes, gente que borda los trajes, gente que está en la industria de las plumas de faisanes, para tener plumas para los carnavales, hasta el zapatero que se dedica a hacer las botas y los zapatos bordados", señaló Bezos.De la misma manera la presidenta del Comité Mixto de Turismo de Entre Ríos, Pía Gavagnin, conversó con Télam y sostuvo que "el Carnaval es el producto estrella de Gualeguaychú, es el producto por el que Gualeguaychú se convirtió más en referencia a nivel país, turísticamente hablando, que es una de las de las actividades económicas más importantes del verano, que no solamente genera movimiento económico durante la temporada de verano, sino también, durante todo el año el carnaval"."En el cálculo que sacamos para el primer fin de semana de enero, cuando nosotros tuvimos la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano, y tiene entrada libre y gratuita, son cuatro noches, este año coincidió con el fin de semana del inicio del carnaval, entonces se hizo durante tres días. Ese fin de semana estimamos un gasto aproximado entre alojamiento, comida y esparcimiento para los turistas de $10.000 por persona", indicó Gavagnin.En ambas localidades los carnavales tienen una duración de diez noches y los precios de las entradas al corsódromo, para febrero, van desde los $1.100 a $3.300 para las tribunas en la ciudad de Corrientes, y de $3.600 a $4.200 en Gualeguaychú con acceso a las tribunas populares."Vienen siendo noches muy buenas de un promedio de 20.000 espectadores por noche. El corsódromo tiene aproximadamente una capacidad de 25.000 personas. Cada fin de semana de enero es un precio y en febrero aumenta un poco y después, el fin de semana largo de carnaval, aumenta un poco más", dijo Gavagnin.Asimismo, destacó que el mes de enero "fue muy bueno", y agregó que "el fuerte de Gualeguaychú es el mes de febrero y este verano se dio que ya enero fue muy positivo. El fin de semana pasado tuvimos ocupación plena y ahora las reservas vienen muy bien y para el fin de semana de carnaval prácticamente no queda alojamiento disponible, así que entendemos que va a terminar siendo una temporada buena"El espectáculo Carnaval del País de Gualeguaychú integra la presentación de cinco comparsas, 1.200 artistas y bailarines en escena, trajes confeccionados a mano con pedrería, más de 70.000 plumas y 15 carrozas en movimiento.Por su parte, Bezos manifestó que la llegada de 100.000 visitantes en las noches del carnaval de la ciudad de Corrientes tendrá un impacto económico directo en el sector hotelero y gastronómico de la localidad, aunque medir lo que conlleva todo el negocio del carnaval trasciende a estos sectores."Medir todo lo que conlleva el carnaval es mucho más, hay trajes de millones de pesos porque llevan piedras. ¿Cómo explicarte lo que una comparsa de más de 500 integrantes gasta en elaborar un traje? Un traje sencillo hoy no baja de $200.000, porque son elaboraciones artesanales de piedra, ya casi no se usa el bordado, es todo strass, piedras preciosas, plumas, todo una artesanía son esos trajes", explicó.Los desfiles en la capital nacional del carnaval tienen lugar en el Corsódromo "Nolo Alías", con capacidad de 30 mil personas. Las comparsas más grandes del país se encuentran aquí, con más de 1.500 integrantes y es considerado uno de los más lujosos del mundo.