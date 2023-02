Tras discutir con sus compañeros, Thomsen podría ser trasladado a otro penal

Todavía resta definir a dónde serán trasladados los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Sin embargo, mientras tanto mantienen su reclusión en el penal de Melchor Romero.La sentencia del fallo determinó que Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ciro y Lucas Pertossi recibieran una pena de prisión perpetua por el homicidio doblemente agravado ocurrido el 18 de enero de 2020. Mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Luciano Pertossi obtuvieron 15 años de prisión como partícipes secundarios del crimen.Pero los últimos días en el penal no han sido fáciles para los condenados y, de hecho, uno de ellos podría ser trasladado a otro sitio.Según se informí, la relación entre algunos rugbiers se rompió. Salieron a la luz las diferencias que tiene Thomsen con los otros cuatro condenados a perpetua. Las internas se detectaron previo a la sentencia, se agravaron tras el fallo e incluyen pases de factura y reproches.Por este motivo, Thomsen podría ir a una cárcel distinta. Lo decidirá la justicia, como también en qué pabellón cumplirá su condena.El Servicio Penitenciario planteó entre sus propuestas que los ocho rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa no sean alojados en un penal de máxima seguridad, lo que consideran que es innecesario por el perfil que tienen, que no condice con la posibilidad de un intento de fuga o revuelta carcelaria. Además, en una cárcel de máxima seguridad correrían riesgo de vida.Tras la condena, los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Báez Sosa pasaron las dos primeras dos noches en las mismas celdas en las que estaban previo a la sentencia, en el penal de Dolores. Luego los trasladaron a la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, dispuestos en celdas de a dos, en un mismo pabellón.Los condenados no pidieron asistencia psicológica tras conocer sus condenas, aunque pueden hacerlo. Esta semana recibirán a sus familiares, ya que tienen habilitada esa posibilidad, al igual que el resto de los detenidos de la Alcaidía